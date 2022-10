Une enquête de la GRC mène à des accusations de blanchiment d'argent, de possession de produits de la criminalité et de fraude contre deux personnes





OTTAWA, ON, le 7 oct. 2022 /CNW/ - Le Groupe de la criminalité financière du Détachement d'Ottawa de la GRC a procédé à l'arrestation de deux résidents d'Ottawa en relation avec de multiples infractions criminelles. Les deux personnes devront répondre à des chefs d'accusation de blanchiment d'argent, de possession de produits de la criminalité et de fraude.

Le Groupe de la criminalité financière de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été mis sur pied pour aider le Service de police d'Ottawa dans le cadre de l'une de ses enquêtes sur les stupéfiants, qui comprenait également le recyclage des produits de la criminalité, la fraude et la possession de biens criminellement obtenus. À la suite de la conclusion de l'enquête du Service de police d'Ottawa, le Groupe de la criminalité financière de la GRC a poursuivi son enquête, ce qui lui a permis de confirmer la commission de crimes financiers et d'arrêter deux personnes. Le succès de ces enquêtes est le fruit du partage d'information et de la collaboration entre le Service de police d'Ottawa et la GRC.

Les accusés sont accusés d'avoir blanchi plus de 250 000 $ provenant de la vente de drogues et d'avoir utilisé l'argent obtenu illégalement pour faire l'acquisition d'une propriété résidentielle et d'un véhicule évalués à plus d'un million de dollars.

L'un des accusés fait face à des accusations supplémentaires de fraude pour avoir produit de faux documents pour l'achat d'une résidence. La maison et le véhicule ont été saisis et sont conservés en attendant un examen indépendant du processus de confiscation des biens.

Par conséquent, Peter Pavlovich et Jessica Sauvé d'Ottawa, en Ontario, ont été accusés par la GRC des infractions suivantes :

Peter Pavlovich, d'Ottawa (40 ans) :

Fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1) du Code criminel ;

plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1) du ; 2 chefs d'accusation de possession de biens criminellement obtenus, en violation de l'article 354(1) du Code criminel;

2 chefs d'accusation de recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31 du Code criminel.

Jessica Sauvé, d'Ottawa (39 ans) :

Possession de biens criminellement obtenus, en violation de l'article 354(1) du Code criminel ;

; Recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31 du Code criminel.

Les deux accusés ont comparu devant le tribunal le mercredi 21 septembre 2022. L'une des personnes accusées demeure détenue, tandis que l'autre a été mise en liberté avec certaines conditions. La prochaine date d'audience pour les deux accusés est fixée au 3 novembre à 10 h, dans la salle de la Cour supérieure située au 161 rue Elgin, à Ottawa, en Ontario.

« Cette enquête est un exemple clair de la détermination de la GRC à lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et à retracer la source et l'usage des fonds illicites. Elle nous a permis de cibler l'acquisition de biens découlant d'activités illégales tout en perturbant la circulation de fonds illicites. »

-Inspecteur Islam Issa, commandant de district, section transnationale Crimes graves et crime organisé, Division O

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 7 octobre 2022 à 09:00 et diffusé par :