LabGenius reçoit une subvention gouvernementale pour l'innovation, à consacrer au développement d'EVAtm, sa plateforme de découverte de médicaments basée sur l'apprentissage automatique





LabGenius, une entreprise pionnière de l'utilisation de l'apprentissage automatique dans l'ingénierie des anticorps, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une subvention SMART très concurrentielle de la part d' Innovate UK. Les subventions du fonds, doté de 25 millions GBP, permettent à des entreprises comme LabGenius de concrétiser le potentiel de nouvelles idées en investissant dans des projets de recherche et développement révolutionnaires et commercialement viables.

À ce jour, la plateforme EVA de LabGenius a été utilisée pour co-optimiser les propriétés biochimiques et biofonctionnelles ? notamment la stabilité, la puissance et la destruction sélective des cellules tumorales ? des anticorps mono- et multi-spécifiques à domaine unique. Cette subvention sera utilisée pour augmenter les capacités d' EVA en accélérant la capacité de la plateforme à optimiser les molécules immunitaires cell-engager à base d'anticorps.

De nombreux anticorps thérapeutiques existants présentent de mauvais profils de destruction sélective des cellules, ce qui peut entraîner des effets néfastes sur la cible et en dehors de la tumeur et l'arrêt du traitement. En utilisant la puissance prédictive d' EVA , LabGenius identifie des conceptions de protéines non intuitives, qui donnent de bons résultats sur de multiples propriétés précieuses au point de vue thérapeutique, notamment en termes de destruction sélective.

À propos de cette allocation de financement reçue par LabGenius, Lord David Willetts, membre du conseil d'administration de l'UKRI, a déclaré: «L'apprentissage automatique représente une réelle promesse de transformation de la façon dont nous abordons la détection et le traitement du cancer. Il est formidablement passionnant de voir LabGenius concentrer ses efforts dans ce domaine de l'innovation thérapeutique en continuant à faire progresser sa capacité d'optimisation des molécules immunitaires cell-engager».

«Nous sommes extrêmement fiers d'avoir reçu une subvention SMART de la part d'Innovate UK , déclare le Dr James Field, fondateur et PDG de LabGenius. Ce financement nous aidera à concrétiser le potentiel des technologies informatiques en R&D, dont nous pensons qu'elles sont essentielles à l'accélération de la découverte et du développement de thérapies avancées.»

Au sujet du récent succès de l'entreprise, le Dr Gino Van Heeke, directeur scientifique de LabGenius, a déclaré: «L'optimisation est un élément essentiel du processus de découverte d'anticorps, et ce financement nous permettra de démontrer plus précisément comment notre plateforme utilise l'apprentissage automatique pour accélérer le développement de molécules aux propriétés exceptionnelles.»

? fin ?

À propos de LabGenius

Basée à Londres, LabGenius est l'une des principales entreprises d'ingénierie des protéines basée sur l'apprentissage automatique. La plateforme technologique centrale de LabGenius, EVAtm, permet de découvrir rapidement de nouveaux anticorps thérapeutiques. L'équipe hautement multidisciplinaire de LabGenius réunit les meilleurs cerveaux dans les domaines de l'informatique, de la robotique et de la biologie synthétique.

Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.labgeni.us, et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Medium.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 octobre 2022 à 08:15 et diffusé par :