MTY ANNONCE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022 ET DÉCLARE SON DIVIDENDE TRIMESTRIEL





BAIIA ajusté normalisé (1) de 50,6 millions de dollars ce trimestre, comparativement à 49,7 millions de dollars au T3-21.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation s'élèvent à 36,8 millions de dollars pour ce trimestre.

Les flux de trésorerie disponibles par action sur une base diluée (2) ont atteint 1,45 $.

Le chiffre d'affaires réseau (3) a atteint 1,1 milliard de dollars ce trimestre et dépasse les 4,0 milliards de dollars sur les douze derniers mois.

Bénéfice net attribuable aux propriétaires de 22,4 millions de dollars pour le trimestre, ou 0,92 $ par action sur une base diluée, comparativement à 24,3 millions de dollars, ou 0,98 $ par action sur une base diluée, au T3-21.

Remboursement de la dette à long terme à hauteur de 34,2 millions de dollars au cours du trimestre.

Versement d'un dividende trimestriel de 0,21 $ par action le 15 novembre 2022 .

Acquisition de BBQ Holdings, Inc. (« BBQ Holdings ») le 27 septembre 2022, pour une contrepartie totale en espèces de 284,2 millions de dollars (207,1 millions de dollars américains).

(1) Il s'agit d'un indicateur hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs hors PCGR » à la fin de ce communiqué. (2) Il s'agit d'un ratio hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Ratios hors PCGR » à la fin de ce communiqué. (3) Il s'agit d'un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

MONTRÉAL, le 7 oct. 2022 /CNW/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), l'un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants au monde, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre clos le 31 août 2022 et déclare son dividende trimestriel de 21,0 ¢ par action, payable le 15 novembre 2022 aux actionnaires dûment inscrits aux registres de la Société à la fin de la journée ouvrable le 2 novembre 2022. La Société annonce aussi qu'avec l'acquisition de BBQ Holdings, elle a récemment nominé Jeff Crivello, Albert Hank et Adam Lehr au titre de Chefs de l'exploitation pour les bannières de BBQ Holdings qui soutiennent ses opérations.

« MTY a continué d'enregistrer d'excellents résultats, avec un BAIIA ajusté normalisé record de 50,6 millions de dollars et un chiffre d'affaires réseau de 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2022, malgré un environnement toujours difficile », a déclaré Éric Lefebvre, président-directeur général de MTY. « Nous sommes très satisfaits de la reprise postpandémie de nos marques à service complet, qui fonctionnent désormais à pleine capacité, ainsi que de la progression des établissements qui ont le plus été touchés par la pandémie. Nous sommes également satisfaits de la capacité des concepts qui ont bien fonctionné pendant la pandémie à capitaliser sur la dynamique créée pendant la pandémie pour poursuivre leur croissance. Les efforts déployés par nos équipes et nos franchisés produisent les résultats que nous avions prévus. »

« Nous sommes également enthousiastes à l'idée d'avoir récemment acquis BBQ Holdings, un franchiseur et opérateur qui exploite plus de 300 restaurants à service complet et à service rapide aux États-Unis, au Canada et dans les Émirats arabes unis. L'équipe de direction chevronnée de BBQ Holdings, propriétaire de marques phares telles que Famous Dave's, Village Inn, Barrio Queen et Granite City, est très compétente dans l'exploitation d'établissements propriétaires, avec environ un tiers de leurs emplacements sous ce modèle commercial. Cette dernière acquisition viendra complémenter notre expertise principale dans l'exploitation de restaurants exploités par des franchisés et portera notre empreinte globale à environ 6 900 emplacements, et notre chiffre d'affaires réseau pro forma à près de 5 milliards de dollars », a ajouté M. Lefebvre.

Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action) T3-2022 T3-2021 9 mois 2022 9 mois 2021 Produits 171 540 150 801 474 552 405 618 BAIIA ajusté(1) 48 920 49 673 132 206 125 791 BAIIA ajusté normalisé(1) 50 592 49 673 133 878 125 791 Résultat net attribuable aux propriétaires 22 435 24 337 67 691 60 762 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 36 838 46 553 107 273 107 401 Flux de trésorerie disponibles(1) 35 464 45 601 98 417 103 398 Flux de trésorerie disponibles par action diluée(2) 1,45 1,84 4,02 4,18 Résultat net par action de base 0,92 0,99 2,77 2,46 Résultat net par action diluée 0,92 0,98 2,77 2,46 Chiffre d'affaires réseau(3) 1 104 700 1 016 200 3 044 700 2 668 800 Ventes en ligne(3) 194 100 185 500 611 800 604 100







(1) Il s'agit d'un indicateur hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs hors PCGR » à la fin de ce communiqué.

(2) Il s'agit d'un ratio hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Ratios hors PCGR » à la fin de ce communiqué.

(3) Il s'agit d'un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Réseau

À la fin du trimestre, le réseau MTY comptait 6 606 établissements en activité, dont 6 516 exploités par des franchisés et 90 par la Société. La répartition géographique des établissements de MTY est demeurée stable par rapport au troisième trimestre de 2021, avec 54 % aux États-Unis, 39 % au Canada et 7 % à l'International.

Le chiffre d'affaires réseau a augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,1 milliard de dollars, principalement en raison de l'élan de la reprise après la pandémie de COVID-19. Le Canada a contribué à la majeure partie de l'augmentation au troisième trimestre 2022, avec une croissance de 16 % due au retour progressif au bureau de nombreux clients après la pandémie et à la reprise des voyages. Le chiffre d'affaires réseau aux États-Unis a augmenté de 3 % par rapport à l'année précédente, tandis qu'à l'International il a progressé de 17 %. À l'échelle mondiale, les concepts de restauration à service complet ont contribué à hauteur de 22,5 millions de dollars à la croissance globale du trimestre, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente.

Financiers

Les produits de la Société ont augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 171,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2022, principalement en raison d'une augmentation de 41 % des revenus générés par les activités de transformation des aliments, de distribution et de vente au détail au Canada, ainsi que d'une augmentation de 15 % des revenus provenant des établissements franchisés au Canada. Au total, les revenus au Canada ont augmenté de 28 % au troisième trimestre de 2022, tandis que les revenus aux États-Unis et à l'International ont diminué de 1 %.

Le BAIIA ajusté normalisé, qui exclut des dépenses liées aux acquisitions de 1,7 million de dollars, a augmenté de 2 % par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent, pour s'établir à 50,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. Les grandes marques telles que Cold Stone Creamery, Thaï Express, Manchu Wok, SweetFrog, Allô ! Mon Coco, Ben & Florentine et Scores ont largement dépassé les résultats de l'année dernière.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires s'est élevé à 22,4 millions de dollars, soit 0,92 $ par action

(0,92 $ par action sur une base diluée) au troisième trimestre de 2022, comparativement à 24,3 millions de dollars, ou 0,99 $ par action (0,98 $ par action sur une base diluée) lors de la même période l'an dernier.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Au troisième trimestre de l'exercice 2022, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 36,8 millions de dollars, comparativement à 46,6 millions de dollars lors de la même période l'an dernier.

MTY a remboursé 34,2 millions de dollars de sa dette à long terme et versé 5,1 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires au troisième trimestre de 2022.

Au 31 août 2022, la Société disposait d'une trésorerie de 55,3 millions de dollars et sa dette à long terme s'élevait à 315,3 millions de dollars, principalement sous forme de facilités de crédit et de billets à ordre sur acquisition.

PERSPECTIVES À COURT TERME

Les mesures prises par MTY pour renforcer la Société et son réseau durant la pandémie de COVID-19 font en sorte que MTY est bien placée pour s'attaquer aux défis auxquels fait face l'industrie. Même si les répercussions de la pandémie se sont en grande partie atténuées, le secteur de la restauration demeurera très concurrentiel dans l'avenir.

À la date du présent rapport, MTY et ses franchisés sont toujours confrontés à d'importants défis liés à la chaîne d'approvisionnement, en raison de l'inflation et des perturbations de l'offre et pénuries qui touchent certains produits. Ces difficultés s'ajoutent à la hausse des taux d'intérêt et à l'augmentation des coûts de construction. Bien que certains aspects de nos activités semblent à peu près normaux, des incertitudes continuent de planer quant à ce que sera la nouvelle base de référence lorsque la forte volatilité qui caractérise la période actuelle s'estompera.

Les franchisés et les fournisseurs de la Société sont également aux prises d'importantes pénuries de main-d'oeuvre qui nuisent, dans certains cas, à leur capacité à exploiter leur entreprise de manière optimale. Ces pénuries de main-d'oeuvre, combinées avec la hausse du salaire minimum dans un grand nombre des territoires où le réseau de la Société exerce des activités, devraient se traduire par une augmentation des coûts liés à la main-d'oeuvre et aux heures supplémentaires et empêcher certains des établissements de générer la totalité de leur chiffre d'affaires potentiel.

Malgré les défis susmentionnés, les ventes sont dans l'ensemble revenues aux niveaux d'avant la pandémie ou les ont surpassés, tandis que les tendances sont encourageantes pour les établissements qui n'y sont pas encore parvenus à cause de leur situation géographique ou du type de restaurants qu'ils exploitent. Grâce à l'accent que les enseignes mettent sur l'innovation, la qualité des produits, la constance et la conception de qualité supérieure de leurs établissements ainsi qu'aux ajustements effectués pendant la pandémie pour répondre aux nouvelles attentes de la clientèle, la direction estime que le réseau est bien positionné pour prospérer dans les mois à venir, même si une récession survenait.

À court terme, assurer la réussite des établissements existants restera la principale priorité de la direction. Plus précisément, les équipes aideront les franchisés à augmenter leur chiffre d'affaires, à ouvrir de nouveaux établissements pour les concepts existants et en définitive, à atteindre leurs objectifs de rentabilité. La direction s'appliquera également à intégrer des enseignes récemment acquises.

Enfin, la direction continuera de se concentrer sur l'optimisation de la valeur pour les actionnaires de la Société en ajoutant de nouveaux établissements à certains des concepts existants et elle demeure à la recherche d'acquisitions potentielles afin d'accroître la part de marché de la Société.

TÉLÉCONFÉRENCE

Le Groupe MTY tiendra une conférence téléphonique le 7 octobre 2022, à 8 h 30 (heure de l'Est), pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1 416 764-8658 (pour les participants de Toronto et d'outre-mer) ou le 1 888 886-7786 (pour les participants d'ailleurs en Amérique du Nord). Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en composant le 1 877 674-7070 et en entrant le code 557921. Cet enregistrement sera accessible le vendredi 7 octobre 2022 à 11 h 30 (heure de l'Est), jusqu'au vendredi 14 octobre 2022, à 23 h 59 (heure de l'Est).

À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service complet sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l'International. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le coeur bat au rythme de ses marques, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec 6 606 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

INDICATEURS HORS PCGR

Le BAIIA ajusté (la différence entre les produits et les charges d'exploitation, à laquelle s'ajoute la quote-part du résultat net d'une coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence), BAIIA ajusté normalisé (la différence entre les produits et les charges d'exploitation (à l'exclusion des coûts de transactions rattachés aux acquisitions), à laquelle s'ajoute la quote-part du résultat net d'une coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence) et les flux de trésorerie disponibles (somme des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, utilisés pour les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et provenant des produits de cessions d'immobilisations corporelles) sont des indicateurs financiers largement acceptés, mais ne répondent pas à une définition standard au sens des Normes internationales d'information financière et peuvent ne pas être comparables aux mesures utilisées par d'autres sociétés. La Société considère que les indicateurs et ratios hors PCGR (tels que définis plus loin) ainsi que les indicateurs financiers supplémentaires (tels que définis plus loin) sont utiles parce qu'ils correspondent aux indicateurs que la direction utilise à l'interne pour évaluer la performance de la Société, pour préparer ses budgets d'exploitation et pour déterminer certaines composantes de la rémunération des dirigeants. La Société est également d'avis que les indicateurs et ratios hors PCGR ainsi que les indicateurs financiers supplémentaires sont utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et autres parties intéressées, et qu'ils leur permettent de comparer les activités et la performance financière de la Société d'une période à l'autre; ils leur fournissent par ailleurs une indication supplémentaire du rendement d'exploitation et de la situation financière et font donc ressortir des tendances de l'activité principale qui pourraient autrement passer inaperçues si l'on ne s'appuyait que sur des mesures comprises dans les PCGR. Reportez-vous à la section «?Respect des normes internationales d'information financière?» du rapport de gestion de la Société.

RATIOS HORS PCGR

La direction présente des ratios hors PCGR, car elle juge qu'il s'agit de mesures pertinentes pour évaluer la performance de la Société. Ils comprennent les flux de trésorerie disponibles par action sur une base diluée (flux de trésorerie disponibles divisés par les actions diluées) et le BAIIA ajusté normalisé par action diluée (BAIIA ajusté normalisé divisé par les actions diluées).

INDICATEURS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES

La direction présente des indicateurs financiers supplémentaires, car elle les juge pertinents pour évaluer la performance de la Société. Ils comprennent le chiffre d'affaires réseau (chiffre d'affaires de tous les établissements existants, y compris ceux qui ont fermé ou ouvert durant la période, de même que le chiffre d'affaires de nouveaux concepts acquis à compter de la date de clôture de l'opération) et les ventes en ligne (ventes faites à la clientèle à partir de plateformes de commande en ligne).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des «?énoncés prospectifs?» qui comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Cela comprend des déclarations concernant les impacts que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir sur les activités futures de la Société, comme indiqué dans ce communiqué. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, ces énoncés peuvent inclure des termes tels que «?anticiper?», «?estimer?», «?s'attendre à?», «?pouvoir?», «?croire?», «?planifier?», l'utilisation du futur ou du conditionnel de ces verbes et d'autres formulations semblables. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs pour rendre compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure où la loi l'exige. Des renseignements additionnels sont disponibles dans le rapport de gestion de la Société, qui peut être consulté sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Note à l'intention des lecteurs : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes pour le trimestre et les neuf mois clos le 31 août 2022 sont accessibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.mtygroup.com.

SOURCE MTY Food Group Inc.

Communiqué envoyé le 7 octobre 2022 à 06:00 et diffusé par :