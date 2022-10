Lucinity renforce son équipe nord-américaine en nommant un nouveau chef des ventes





Aaron Stroud, professionnel chevronné du secteur, rejoint l'entreprise mondiale afin de répondre à la demande en matière de solutions innovantes pour la lutte contre le blanchiment d'argent

REYKJAVIK, Islande et LONDRES, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Lucinity , une société qui crée des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de conformité, a nommé Aaron Stroud à la tête de son équipe nord-américaine.

La nomination de Stroud marque une étape importante pour Lucinity, qui continue à étendre sa présence mondiale. Cela permettra à l'entreprise de répondre à la demande croissante du marché nord-américain pour les solutions de conformité innovantes et robustes de Lucinity. La plateforme Lucinity permet d'améliorer la productivité des équipes de conformité et d'accroître l'engagement des collaborateurs.

Aaron cumule 20 ans d'expérience dans le domaine des services financiers, du risque et de la conformité en matière de criminalité financière. En travaillant pour diverses entreprises technologiques à forte croissance, il est devenu une ressource de confiance pour les professionnels de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent aux États-Unis et au Canada.

Guðmundur Kristjánsson (GK), PDG et fondateur de Lucinity, a commenté : « Nous sommes ravis qu'Aaron ait rejoint Lucinity pour diriger notre division américaine. Sa présence sur le marché est essentielle pour réaliser notre potentiel et répondre à la croissance de la demande dans la région. »

À propos de son nouveau rôle, Aaron Stroud a ajouté : « Au cours de la dernière décennie, les responsables de la conformité aux États-Unis ont parlé de changer le visage de la lutte contre le blanchiment d'argent grâce à l'IA, mais peu de choses ont changé. Je suis extrêmement enthousiasmé par la plateforme d'intelligence augmentée de Lucinity qui crée une harmonie entre l'IA et l'intuition humaine. Les banques et les FinTechs pourront identifier les risques pertinents, maîtriser les coûts, dépasser les objectifs d'innovation et offrir à leurs équipes AML une expérience de travail plus significative. Je suis impatient de mettre Lucinity au service des personnes et des entreprises formidables que je connais. »

Cette annonce fait suite à la nomination récente de Hjörtur Líndal Stefánsson au poste de directeur de la technologie (CTO), qui travaillait auparavant chez Amazon.

À propos de Lucinity

Lucinity est une plateforme logicielle SaaS de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ainsi qu'un hub de conformité, dont la mission est de « rendre l'argent bon », d'après son slogan en anglais « Make Money Goodtm », par la résolution des problèmes de productivité et d'efficacité en matière de conformité.

Lucinity résout les problèmes de lassitude et d'échelonnement des alertes pour les institutions financières grâce à l'intelligence augmentée qui combine l'IA spécialisée aux connaissances et à l'expertise humaines.

En tirant parti de l'IA explicable, le logiciel accroît la productivité de la conformité, car le système apprend de chaque interaction et continue de s'améliorer indéfiniment. Lucinity réduit également les faux positifs et fait gagner du temps grâce à une interface utilisateur centrée sur l'humain et des flux de travail conçus pour l'efficacité. L'interface de conformité et les visualisations du logiciel, spécialement conçues à cet effet, placent les utilisateurs au premier plan pour une conformité évolutive, rationalisée et rentable.

Les professionnels de la lutte contre la criminalité financière peuvent découvrir comment la solution de bout en bout de Lucinity les aide à faire plus avec moins d'efforts grâce à un environnement de démonstration gratuit disponible sur https://www.lucinity.com/signup .

L'entreprise, dont le siège social se situe en Islande, est présente dans le monde entier. Lucinity sert des clients allant des banques américaines de premier rang aux FinTechs et aux sociétés de paiement du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lucinity.com .

