40e anniversaire de la Maison et de la Fondation Jean Lapointe





Quatre décennies de lutte aux dépendances

MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Le coeur était à la fête hier à la Maison Jean Lapointe alors que se déroulait un événement inédit pour souligner les 40 ans de dévouement de la Maison et de la Fondation Jean Lapointe à la cause des dépendances. La soirée a culminé au moment où Benoît Brière a lu avec émotion l'extrait de la chanson Pleurires qui se retrouve aussi sur la murale réalisée par l'artiste HSIX et maintenant érigée dans la cour intérieure de la Maison.

«?C'est un honneur pour nous de pouvoir immortaliser mon père au coeur même de la Maison qu'il a fondée et où plusieurs milliers de personnes ont retrouvé l'espoir », affirme Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe.

« L'oeuvre des 40 dernières années me rend immensément fier. Nos valeurs riches, humaines et inspirantes ont consolidé notre raison d'être et voilà que nous sommes prêts à faire des 40 prochaines années une réussite », souligne Luc Chabot, président du conseil d'administration de la Maison Jean Lapointe.

Une vie de résilience et d'espoir

Par ailleurs, l'événement a été l'occasion parfaite de lancer la réédition augmentée de l'autobiographie de Jean Lapointe, intitulée Pleurires et originalement parue en 1995. Préfacée par Benoît Brière, Jean Lapointe nous raconte les moments forts de sa carrière, ses années au Sénat, sa période difficile passée en CHSLD et surtout, son amour pour les personnes qui souffrent de problématiques liées aux dépendances. On peut donc maintenant lire et en apprendre davantage sur les 25 dernières années où il a poursuivi sa mission d'aider les autres.

«?Pleurires, c'est l'histoire de ma vie, de ses hauts et ses bas. C'est surtout, à mon humble avis, une histoire d'espoir où on comprend la vraie définition du vieil adage C'est en donnant qu'on reçoit?», souligne Jean Lapointe.

À propos de La Maison Jean Lapointe

La Maison Jean Lapointe est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'améliorer la qualité? de vie des personnes par le traitement, la prévention, le soutien et le partage des connaissances en matière de substances et de dépendances.

Pour plus d'informations, visitez le : https://maisonjeanlapointe.org/

À propos de La Fondation Jean Lapointe

La Fondation Jean Lapointe a pour mission de recueillir les fonds qui nous permettent de soutenir activement et de manière significative la lutte contre les dépendances.

Pour plus d'informations, visitez le : https://fondationjeanlapointe.org/

SOURCE La Maison Jean Lapointe

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 11:25 et diffusé par :