/R E P R I S E -- CONVOCATION DE PRESSE - Dévoilement de l'unité témoin du projet immobilier NOVIA à Longueuil/





LONGUEUIL, QC, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La présidente de LSR GesDev, Annie Lemieux, et le président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Normand Bélanger, invitent les représentants des médias au dévoilement de l'unité témoin marquant le coup d'envoi au complexe multigénérationnel NOVIA à Longueuil qui proposera 357 unités dès 2023.

L'événement se déroulera notamment en présence Catherine Fournier, mairesse de la ville de Longueuil, Louis-Philippe Drolet, directeur général et associé, KOTV (Groupe KO occupera 90 % de l'espace de bureau), de Pierre-Yves Lord (animateur, producteur et DJ), ambassadeur du projet et futur résident du NOVIA et Martin Jacques, vice-président exécutif - Bâtiment Québec de Pomerleau, qui assure les travaux de construction du projet NOVIA.

Quand : Le jeudi 6 octobre 2022 Heure : De 10 h 30 à 11 h 30 Où : Maison modèle / bureau de location du projet NOVIA

1025, rue Saint-Laurent Ouest

Longueuil

Le projet NOVIA comprendra 357 unités résidentielles locatives réparties dans deux immeubles et 28 000 pieds carrés d'espaces commerciaux et de bureaux (dont 25 000 pieds carrés seront occupés par le siège social du Groupe KO). Stratégiquement situé à 7 minutes de marche du terminus intermodal, de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke et d'une station BIXI, NOVIA tire également avantage du potentiel du secteur orienté sur les principes TOD (Transit Oriented Development) liés au transport collectif.

SOURCE LSR GesDev

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 07:00 et diffusé par :