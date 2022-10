/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des conditions pour une fonderie propre à Rouyn-Noranda/





ROUYN-NORANDA, QC, le 5 oct. 2022 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs de la mine Noranda (STMN-CSN) invite la population de Rouyn-Noranda ainsi que les travailleuses et les travailleurs de la Fonderie Horne à venir exprimer publiquement leurs attentes envers le nouveau gouvernement et envers Glencore. Le syndicat souhaite aussi échanger avec la population et les nouveaux élu-es pour renforcer la détermination commune d'obtenir une fonderie socialement acceptable dans des délais raisonnables. Un lunch sera servi gratuitement après les prises de paroles.

Quoi?? Prises de parole et dîner



Qui?? - Stéphane Larente, président du STMN-CSN et plusieurs autres membres

du syndicat.





- Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN.





- Kevin Gagnon, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN



La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallair, et le nouveau député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, ont été invités.



Quand?? Jeudi 6 octobre à 11 h



Où?? À la Place de la citoyenneté et de la coopération de Rouyn-Noranda





À propos

Le Syndicat des travailleurs de la mine Noranda-CSN compte environ 400 membres et est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, qui rassemble plus de 25?000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec. Avec près de 325?000 membres répartis dans 2?000 syndicats, 8 fédérations et 13 conseils centraux, dont le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN, la Confédération des syndicats nationaux est la deuxième centrale syndicale au Québec. Elle oeuvre pour une société solidaire, démocratique, équitable et durable.

