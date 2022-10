IPACKCHEM fait l'acquisition de TPG Plastics LLC pour lancer son emballage barrière en Amérique du Nord





Aujourd'hui, IPACKCHEM Group (« IPACKCHEM ») a annoncé avoir acquis une participation majoritaire dans TPG Plastics LLC (« TPG »), l'un des principaux fabricants de produits en plastique technique moulés par soufflage, afin d'introduire la technologie avancée de fluoration dans le moule (« IMF avancé ») d'IPACKCHEM en Amérique du Nord, en se concentrant dans un premier temps sur le marché de la protection des cultures pour la saison de culture 2023-24.

Fondé en 1987, IPACKCHEM est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'emballage barrière innovantes et spécialisées destinées aux marchés finaux de la protection des cultures et des produits chimiques de spécialité. Les positions de leader d'IPACKCHEM sur le marché sont en outre soulignées par son orientation prononcée en faveur de la durabilité et son emballage barrière en plastique 100 % recyclable. L'entreprise possède actuellement des installations en Europe, au Royaume-Uni, en Chine, en Inde, au Brésil et en Afrique du Sud.

Depuis son usine de fabrication de pointe à Murray, Kentucky, TPG est l'un des principaux fournisseurs de conteneurs à carburant portables et de produits moulés par soufflage. TPG possède une expertise inégalée sur le marché très réglementé des conteneurs à carburant portables et ses produits utilisent une technologie brevetée d'atténuation des flammes et de distribution pour garantir un niveau de sécurité optimal des produits.

JP Morvan, fondateur et PDG d'IPACKCHEM, déclare : « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de nous associer à TPG Plastics, une entreprise de grande qualité, et nous avons hâte de produire nos emballages barrières IMF avancés dans leur excellente usine, idéalement située à Murray. Cette transaction est une étape importante pour IPACKCHEM dans l'accomplissement de notre promesse de desservir nos clients internationaux avec une présence véritablement mondiale pour notre fabrication. Nous prévoyons d'approvisionner le marché nord-américain de la protection des cultures à partir de la saison 2023-2024, tout en continuant d'élargir la clientèle existante de TPG. La présence d'IPACKCHEM à Murray nous donnera également l'opportunité d'étendre notre offre à d'autres clients des segments des produits chimiques d'amélioration de la vie, notamment ceux que nous fournissons actuellement sur d'autres continents. »

IPACKCHEM prévoit de réaliser des investissements importants à court terme pour lancer son IMF avancé en Amérique du Nord et ajouter une capacité incrémentielle significative à TPG pour soutenir l'expansion.

Saquib Toor, associé fondateur de Beaconhouse Capital Management, propriétaire majoritaire de TPG, déclare : « IPACKCHEM est le partenaire idéal pour soutenir la prochaine phase de croissance de TPG. Nous sommes ravis de l'engagement de JP à non seulement développer la clientèle existante et les marchés finaux de TPG, mais aussi à investir dans notre usine de Murray pour lancer la technologie barrière innovante d'IPACKCHEM en Amérique du Nord à destination du marché attrayant de la protection des cultures. L'équipe de direction de TPG se réjouit à la perspective de travailler avec IPACKCHEM pour concrétiser cette vision. »

Stephen d'Incelli, directeur général de SK Capital Partners, ajoute : « Lorsque nous nous sommes associés à JP et à l'équipe IPACKCHEM, nous avions conscience de la chance unique que cela représentait de tirer parti de leur technologie de pointe pour soutenir l'expansion continue de l'entreprise dans le monde. Suite à l'acquisition d'IPACKCHEM en Inde en 2021, ce partenariat avec TPG représente une étape cruciale dans la réalisation de cet objectif sur le très attractif marché nord-américain. »

À propos d'IPACKCHEM

Basé à Paris, en France, IPACKCHEM est un chef de file mondial de la fabrication de produits d'emballage innovants en matières plastiques (conteneurs, bouteilles, jerrycans) destinés à la protection des cultures et à d'autres segments de marché clés tels que les produits pharmaceutiques, la santé animale, les laboratoires et les arômes et parfums.

Nos solutions d'emballage sûres et durables approuvées par l'ONU permettent de sécuriser le transport et la distribution de substances difficiles à manipuler et de produits dangereux, tout en respectant les réglementations les plus strictes. IPACKCHEM dispose actuellement de 11 sites de production, emploie quelque 1 300 personnes et compte 1 200 clients dans 35 pays. IPACKCHEM est certifié Ecovadis Or.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.ipackchem.com.

À propos de SK Capital Partners

SK Capital Partners est une entreprise privée d'investissement fortement spécialisée dans les secteurs des matériaux de spécialité, des produits chimiques de spécialité et des produits pharmaceutiques. SK Capital réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 16 milliards de dollars, emploie plus de 20 000 personnes dans le monde et exploite 203 usines dans 32 pays. L'entreprise gère actuellement 6,6 milliards de dollars d'actifs.

À propos de Beaconhouse Capital Management

Beaconhouse est une entreprise privée d'investissement spécialisée dans les investissements en capital transformationnel dans le bas du marché intermédiaire. Ses investisseurs comprennent des fonds de dotation d'universités prestigieuses, des family offices et des dirigeants de grandes entreprises.

