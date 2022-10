AVIS AU PUBLIC - Fermeture de la traverse des Chaudières aux automobilistes





GATINEAU, QC, le 5 oct. 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont-jetée de Hull et le pont Union de la traverse des Chaudières seront fermés aux automobilistes aux fins de travaux de réparation durant la période suivante :

le jeudi 6 octobre, de 10 h à 13 h

La circulation routière ne sera pas autorisée sur la traverse durant cette période, mais les trottoirs demeureront accessibles aux piétons et aux cyclistes. Des panneaux de signalisation seront installés.

Les usagers peuvent se tenir informés des fermetures et des travaux effectués sur les ponts en consultant nos plateformes de médias sociaux et notre page Web sur les fermetures et réductions de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la traverse et les remercie de leur patience.

