Accueil de projets de partenariats d'affaires pour développer les liaisons aériennes directes vers le Québec

QUÉBEC, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de l'entente dévoilée en mai dernier entre l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) et le ministère du Tourisme (MTO) visant à optimiser l'accessibilité aérienne au Québec, l'Alliance est maintenant prête à accueillir les premiers projets. Cette initiative réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec permettra, via la création de partenariats d'affaires, de développer des liaisons internationales directes vers notre destination.

Les principaux partenaires du secteur aérien, notamment des aéroports et des compagnies aériennes, pourront soumettre des projets de partenariats d'affaires structurants permettant de positionner le Québec en tant que destination internationale de choix et ayant pour objectifs de :

Soutenir le développement de liaisons aériennes directes vers le Québec;

Contribuer à l'augmentation des fréquences et de la capacité offerte;

Contribuer au succès de nouvelles liaisons aériennes par la réalisation de campagnes de promotion;

Favoriser l'engagement financier des partenaires dans les actions qui seront développées.

Rappelons que l'entente conclue entre l'Alliance et le MTO est d'une durée de trois ans et totalise un montant de 10 millions de dollars. Elle s'inscrit dans le Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain, lequel mise notamment sur la reconquête des marchés extérieurs.

Les promoteurs intéressés devront également démontrer qu'ils tiennent compte des grands principes de développement durable, en plus d'agir en cohérence avec les orientations du Plan d'action pour un tourisme durable et responsable 2020-2025.

Placer son expertise au profit des acteurs de l'industrie

Afin de soutenir les différents partenaires du secteur aérien qui sont admissibles, l'Alliance accueille depuis aujourd'hui des premiers projets de partenariat d'affaires. Tout au long de l'année, des opportunités d'affaires spontanées seront également analysées selon les mêmes critères de sélection pour permettre de s'adapter au marché.

Les différents types d'intervention et contributions possibles sont :

Le soutien au développement de plans d'affaires pour le démarchage de nouvelles liaisons aériennes, la stabilisation ou la consolidation du volume de liaisons existantes auprès de compagnies aériennes. Le soutien en matière de gestion du risque pour mettre en place des incitatifs destinés à assurer le maintien et la relance de liaisons aériennes en provenance de destinations hors Québec. Le soutien à la mise en marché afin de promouvoir les voyages sur vols directs à destination du Québec seulement et qui servira d'effet de levier et devra être cofinancé avec d'autres partenaires.

Pour en connaître davantage sur cette initiative ainsi que sur les critères d'admissibilité, veuillez consulter le Guide du promoteur. Les propositions d'affaires pourront être reçues jusqu'au 4 novembre 2022 à 16h..

Citation

« L'accessibilité est une composante fondamentale de la compétitivité du tourisme à l'échelle internationale. Une destination bénéficiant d'une desserte aérienne connectée rendra notre destination encore plus accessible et attrayante pour les voyageur.euse.s. Nous remercions le gouvernement du Québec pour sa contribution financière et la confiance témoignée afin de mettre en oeuvre cette initiative qui permettra de consolider la position concurrentielle du Québec. »

Martin Soucy, président-directeur général

