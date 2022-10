SARAH-MAUDE BEAUCHESNE DEVIENT PORTE-PAROLE DE LA FONDATION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC, AUX CÔTÉS DE MITSOU





La FCSQ lance sa campagne Faisons la lumière sur le cancer du sein dans le cadre du mois de la sensibilisation au cancer du sein

MONTRÉAL, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) est fière de pouvoir maintenant compter sur la voix de l'autrice, scénariste et comédienne Sarah-Maude Beauchesne comme porte-parole, aux côtés de Mitsou qui s'implique avec la FCSQ depuis 2006. Ensemble, elles lancent la campagne annuelle, Faisons la lumière sur le cancer du sein, dans le cadre du mois de la sensibilisation au cancer du sein afin de soulever les préoccupations et encourager la prévention. En ce mois d'octobre emblématique, l'heure est à actualiser les perceptions à l'égard du cancer du sein, en générant des conversations sensibles, réalistes et renouvelées.

« À 32 ans, j'ai été ébranlée d'apprendre que j'étais dans la mire du cancer du sein puisqu'il s'agit du cancer le plus diagnostiqué chez les femmes de 30 à 49 ans au Québec. À partir de ce moment, j'ai eu le désir de sensibiliser les femmes qui, comme moi, se croient à l'abri. Avec ce nouveau rôle de porte-parole, je me porte garante de faire la lumière sur cette réalité qui me préoccupe et qui touche le cercle de femmes qui m'entoure », ajoute Sarah-Maude Beauchesne, porte-parole de la Fondation cancer du sein du Québec.

Reconnue comme une jeune femme engagée, elle utilise son art pour dépeindre les réalités de sa génération avec authenticité et vérité. La thématique des seins est omniprésente dans son écriture, sur ses médias sociaux et dans ses discussions qui ont pour but de faire réagir, revendiquer la féminité, et maintenant, en collaboration avec la Fondation, sensibiliser son audience au cancer du sein.

« Quand j'ai rencontré Sarah-Maude, elle m'est apparue aussi allumée que chaleureuse. Je sais qu'elle utilisera brillamment ses talents de communicatrice pour servir la cause de la Fondation. Je suis persuadée que les rencontres qu'elle fera tout au long de ce parcours enrichiront son existence » mentionne Mitsou, porte-parole de la Fondation cancer du sein du Québec.

FAISONS LA LUMIÈRE SUR LE CANCER DU SEIN

La campagne de sensibilisation Faisons la lumière sur le cancer du sein est l'opportunité d'engager une conversation éclairée et d'actualiser la perception du cancer du sein, alors que de fausses idées sont encore véhiculées et que des perceptions erronées de cette maladie subsistent au sein de la population. C'est également l'occasion pour la Fondation de réaffirmer son statut de référence pour le cancer du sein au Québec.

LE CANCER DU SEIN NE LÂCHE PAS PRISE

En 2021, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le cancer du sein était désormais le cancer le plus diagnostiqué dans le monde. En 2022, au Québec, on estime à 6 900 le nombre de femmes qui recevront un diagnostic de cancer du sein et à 1 350 le nombre de femmes qui en décèderont. Les statistiques actuelles indiquent qu'au Québec, 1 femme sur 8 sera diagnostiquée avec un cancer du sein au cours de sa vie, et une 1 femme sur 34 en mourra1.

« En étant sur le terrain depuis plus de 16 ans, autant dans les métropoles qu'en région, je suis forcée de constater que le cancer est toujours aussi présent et dévastateur. Les statistiques ne se sont peut-être pas améliorées, mais la communauté bienveillante et rassurante animée par la Fondation cancer du sein est toujours aussi forte et puissante. » mentionne Mitsou, porte-parole de la Fondation cancer du sein du Québec. « Nous avons tous besoin de soutien et d'informations claires lorsque nous traversons un défi aussi gros que le cancer du sein. Si je peux être cette épaule et contribuer à mettre de l'avant les services exceptionnels offerts par la Fondation, j'aurai réussi à apporter un peu de lumière à ceux et celles qui en ont besoin. » complète la porte-parole.

Il est important de noter que le cancer du sein peut aussi toucher les hommes. Ceux-ci représentent moins de 1 % des cas au Québec.

LE VISAGE DU CANCER DU SEIN RAJEUNIT

Bien qu'il soit souvent associé aux femmes plus âgées, le cancer du sein touche également les plus jeunes. En effet, il s'agit du cancer le plus diagnostiqué chez les femmes de 30 à 49 ans au Québec. C'est par ailleurs la première cause de décès par cancer, tous types confondus, représentant 17 % pour cette même tranche d'âge2.

Une récente étude de l'Université d'Ottawa et de l'Hôpital d'Ottawa, publiée dans la revue Current Oncology, conclut que les mammographies annuelles plus précoces, dès l'âge de 40 ans, réduisent le risque de cancer du sein. Les diagnostics de cancer du sein à des stades avancés, chez les femmes de 50 à 59 ans, sont moins élevés dans les provinces où le dépistage annuel débute dès 40 ans, comparativement aux provinces ayant des programmes annuels de dépistage plus tardif, comme au Québec.

Malgré ces statistiques, le programme québécois de dépistage en cancer du sein (PQDCS) débute à 50 ans seulement. Ce qui veut dire que les femmes de 50 ans et moins n'ont pas accès à un dépistage préventif. Les cancers sont alors diagnostiqués à un stade plus avancé que celles ayant reçu un diagnostic à un plus jeune âge.

LA PRÉVENTION EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ

La Fondation cancer du sein du Québec mise encore sur la sensibilisation et la prévention dans toutes leurs communications. En effet, quel que soit l'âge, il est important de connaître, d'observer et de repérer toutes modifications récentes et persistantes sur nos seins.

« La sensibilisation est la clé d'un dépistage précoce et elle permet de sauver plusieurs vies. En pratiquant l'observation des seins, les femmes apprendront à connaître leurs seins et seront capables de reconnaître les changements récents et persistants qui méritent une investigation plus approfondie. Chez les 30-49 ans, de tous les décès dus aux cancers, 17 % sont dus au cancer du sein. C'est énorme. Il faut vraiment parler du sujet, être vigilantes et pratiquer l'observation des seins à la maison » précise Karine-Iseult Ippersiel, PDG de la Fondation cancer du sein du Québec.

Grâce aux outils de prévention partagés par la Fondation, les femmes sont en mesure de reconnaître les premiers signes et de prendre action rapidement en consultant leur médecin de famille ou en appelant la FCSQ pour obtenir du soutien au 1-855-561-ROSE.

À PROPOS DE LA FONDATION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC

La Fondation cancer du sein du Québec est LA référence en cancer du sein au Québec. Elle place au coeur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches par l'entremise de la recherche et de l'innovation, du soutien et de la sensibilisation. et ce, depuis plus de 28 ans. La FCSQ a récolté plus de 61 millions $ qui ont été distribués au Québec au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches. Chercheurs, bénévoles, employés, donateurs et familles, tous liés par le même espoir : un avenir sans cancer du sein.?

INFORMATIONS?:?

Site de la Fondation cancer du sein du Québec

Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram? ? | Tik Tok







___________________________

1 Source : Site web de la Fondation cancer du sein du Québec https://rubanrose.org/minformer/a-propos-du-cancer-du-sein/statistiques-sur-le-cancer-du-sein/

2 Source : Site web de la Fondation cancer du sein du Québec https://rubanrose.org/blogue/cancer-du-sein-jeunes-femmes





SOURCE Fondation cancer du sein du Québec

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :