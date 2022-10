SecondSTAX lance le premier portail transfrontalier de gestion des commandes sur les marchés de capitaux africains et annonce un financement de pré-amorçage de 1,6 million de dollars





SecondSTAX, la société dont la mission consiste à réinventer les marchés de capitaux en Afrique, annonce le lancement de son portail transfrontalier de routage de commandes multi-actifs et de données de marché. La société annonce également la clôture d'un financement de pré-amorçage de 1,6 million de dollars fourni par des investisseurs privés et des sociétés de capital-risque, y compris LoftyInc Capital Management, Orbit54 et STEMeIn.

Les bourses africaines d'actions et d'obligations ne sont pas facilement accessibles aux investisseurs en dehors de leur territoire d'origine, ce qui limite l'accès des pays aux capitaux et l'accès des investisseurs aux titres à forte croissance. Pourtant, les marchés de capitaux africains ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, avec plus de 246 milliards de dollars levés en dette, plus de 87 milliards de dollars levés en actions et des indices culminant à plus de 50% de croissance annuelle sur les principales bourses.

SecondSTAX?Secondary Securities Trading & Aggregation eXchange?étend l'accès aux marchés de capitaux africains en permettant aux courtiers, aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs institutionnels d'accéder facilement aux marchés en dehors de leur propre pays, et ce via un portail transparent basé sur le cloud. Elle permet également d'améliorer les opportunités de diversification du portefeuille et la croissance des investissements.

« Notre objectif à long terme consiste à interconnecter les marchés des capitaux d'emprunt et des capitaux propres à travers l'Afrique, en améliorant les flux de capitaux, la liquidité et la découverte des prix », a déclaré Eugene Tawiah, PDG et Cofondateur de SecondSTAX.

A son lancement, le portail consolidé reliera les marchés de capitaux ghanéens et kenyans par le biais de relations sponsorisées avec les courtiers.

Pour sa part, Armah Akotey, Responsable des activités de courtage et de consultations aux entreprises chez Databank et client fondateur de SecondSTAX au Ghana a souligné : « SecondSTAX offre des opportunités d'investissement à fort impact et peut améliorer les volumes et les valeurs des échanges à travers l'Afrique. Nous croyons qu'elle fournira une feuille de route pour l'expansion des investissements majeurs dans l'écosystème du marché des capitaux africains ».

« SecondSTAX rationalise l'investissement sur les marchés de capitaux africains », a déclaré Francis Mwangi, PDG de Kestrel Capital et client fondateur de SecondSTAX au Kenya. « Le pool d'épargne discrétionnaire et de capital détenu par les fonds de pension dans les pays africains continue d'augmenter régulièrement, appelant à élargir l'ensemble des opportunités d'investissement. SecondSTAX est une plateforme simple et transparente qui permet d'accéder à divers actifs d'investissement basés en Afrique », a-t-il ajouté.

Outre l'accès aux marchés de capitaux ghanéens et kenyans, les sociétés d'investissement utilisant SecondSTAX peuvent désormais conserver des actifs dans plusieurs devises, réduisant ainsi le risque de devise unique et diminuant la volatilité de leurs rendements, qu'elles soient en Afrique ou ailleurs.

À propos de SecondSTAX

Cofondée en 2020 par Eugene Tawiah et Duke Lartey, SecondSTAX a pour mission d'améliorer les flux d'investissement vers et au sein des marchés de capitaux africains en facilitant la mise en relation des investisseurs avec des opportunités d'investissement à forte croissance et à fort impact. SecondSTAX donne accès à des titres de créance et de participation sur plusieurs bourses d'obligations et bourses africaines. SecondSTAX facilite les transactions en acheminant les commandes de manière sécurisée et efficace vers l'infrastructure d'échange des marchés de capitaux mature existante, par le biais de relations avec des courtiers sponsorisés conformes aux réglementations locales. SecondSTAX fournit des solutions technologiques financières de pointe aux sociétés d'investissement en Afrique et à l'étranger, et offre simultanément des solutions aux clients de détail.

