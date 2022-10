Horizon Capital attire 125 millions de dollars à l'occasion de la première clôture de son fonds cible de 250 millions de dollars axé sur l'Ukraine pour soutenir les entrepreneurs visionnaires à la tête d'entreprises technologiques et orientées vers l'exportation à forte croissance





LONDRES, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, une société américaine de capital-investissement qui investit dans des entreprises technologiques à forte croissance et orientées vers l'exportation en Ukraine et dans la région proche, a annoncé le lancement de Horizon Capital Growth Fund IV, L.P. (« HCGF IV », le « Fonds »), avec 125 millions de dollars levés lors de la première clôture. Horizon Capital est la première société de capital-investissement en Europe émergente avec plus de 1,2 milliard de dollars d'actifs provenant d'investisseurs dont la base de capital dépasse 570 milliards de dollars. En un peu plus de 5 ans, elle a levé plus de 580 millions de dollars en capital de croissance pour soutenir des entrepreneurs visionnaires d'Ukraine et de Moldavie (la « région »). Les fonds gérés par Horizon Capital ont investi dans plus de 160 entreprises employant plus de 77 000 personnes dans la région.

Avec le lancement du HCGF IV, Horizon Capital a réalisé une première clôture record, atteignant 50 % de son objectif de 250 millions de dollars, et le plus haut résultat de première clôture de l'histoire de la société. La première clôture du fonds a été soutenue par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (« BERD »), la Société financière internationale (« SFI »), Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (« DEG ») et une filiale du groupe KfW, la Banque néerlandaise de développement entrepreneurial (« FMO »), le Fonds d'investissement suisse pour les marchés émergents (« SIFEM »), le Western NIS Enterprise Fund et le Zero Gap Fund, une collaboration d'investissement à impact entre la Rockefeller Foundation et la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. La cérémonie officielle de signature a eu lieu aujourd'hui au bureau londonien de la SFI, en présence de représentants de haut niveau de ces institutions prestigieuses, ainsi que de Lenna Koszarny, partenaire fondatrice et PDG d'Horizon Capital, et de Vasile Tofan, partenaire principal.

« Nous sommes honorés d'entrer dans l'histoire en lançant le premier fonds pour l'Ukraine et la Moldavie depuis le 24 février, et le premier à soutenir ces pays depuis qu'ils ont obtenu le statut de candidat à l'UE en juin, un statut bien mérité et durement gagné », a déclaré Lenna Koszarny, associée fondatrice et PDG d'Horizon Capital. « Nous dédions ce fonds au peuple ukrainien, qui inspire le monde entier par sa bravoure et sa ténacité à défendre sa patrie, assurant ainsi un avenir où l'Ukraine occupera la place qui lui revient parmi les nations européennes. L'Ukraine a besoin de partenaires qui croient en ce pays, qui sont aux côtés de son peuple, qui ouvrent la voie et qui ne négligent aucun détail pour garantir la disponibilité de capitaux d'investissement dès maintenant, et non à la fin des hostilités. Les Ukrainiens doivent avoir accès à des ressources suffisantes pour mener le rebond économique, le renouveau et la revitalisation de leur pays. Horizon Capital est aux côtés de l'Ukraine depuis 2006, et est à ses côtés aujourd'hui et le sera à l'avenir. Nous sommes immensément reconnaissants à nos estimés commanditaires pour avoir engagé des capitaux qui peuvent être déployés maintenant, pour leur foi inébranlable en notre équipe, nos résultats, notre stratégie et notre vision, et pour cet effet de signal fort au marché. Nous sommes convaincus que ce fonds historique sera un succès retentissant, offrant à la fois des rendements et un impact dans les années à venir. »

Vasile Tofan, associé principal, a ajouté : « Je suis fier de mes compatriotes moldaves pour avoir accueilli plus de réfugiés ukrainiens par habitant que tout autre pays, ainsi que de leur force et de leur résilience tout au long du processus. Cet esprit de résilience est également démontré par les entreprises technologiques dans toute la région, en particulier en Ukraine, où le secteur technologique alimente un rythme élevé d'innovation et de numérisation, avec une croissance de 23 % par an au cours du premier semestre 2022 et des recettes d'exportation record de 3,74 milliards de dollars, avec plus de 8 milliards de dollars prévus pour 2022. Le nouveau fonds continuera à se concentrer sur les entreprises axées sur la technologie et l'exportation, dirigées par des entrepreneurs visionnaires ayant fait leurs preuves en matière d'exploitation de plateformes compétitives pour réussir à l'échelle mondiale, en s'appuyant sur le succès de notre fonds vintage 2017 de 200 millions de dollars US, dont les résultats stellaires sont dus aux performances exceptionnelles des entreprises sous-jacentes et de leurs talentueux fondateurs et équipes de direction. Nous sommes impatients de continuer à soutenir les fondateurs avec une moyenne de 10 à 30 millions de dollars en capital de croissance, ainsi que la forte contribution à valeur ajoutée de notre équipe. »

Horizon Capital ( www.horizoncapital.com.ua ) est la première société de capital-investissement en Ukraine, soutenue par plus de 40 investisseurs institutionnels avec plus de 1,2 milliard de dollars sous gestion dans six fonds. Horizon Capital est un investisseur à valeur ajoutée, qui soutient des entrepreneurs visionnaires menant des entreprises transformatrices en Ukraine et dans la région avoisinante. Stephenson Harwood LLP a agi en tant que conseiller juridique du fonds.

