Arbor Memorial fait un don de 150 000 $ pour célébrer son 75e anniversaire





Un don de 75 000 $ a été remis à la Société Alzheimer du Canada, et 75 000 $ additionnels ont été versés à des organismes caritatifs de fin de vie à travers le Canada

TORONTO, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Pour célébrer son 75e anniversaire cette année, Arbor Memorial a fait un don total de 150 000 $ pour venir en aide à des organismes de soins palliatifs et à d'autres organismes caritatifs de soins de fin de vie à travers le Canada.

Par l'intermédiaire de la Fondation Arbor Memorial, l'entreprise familiale de services funéraires et de gestion de cimetières a fait don de 75 000 $ à la Société Alzheimer du Canada, à la mémoire du fondateur d'Arbor, Dan Scanlan, et de son épouse Shirly Ann, qui ont lutté contre la démence pendant 20 ans. Ce don permettra aux chercheurs d'explorer de nouvelles avenues pour faire progresser nos connaissances sur la démence en vue d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence, ainsi que celle de leurs familles et de leurs soignants.

La Fondation a également collaboré avec les responsables des salons funéraires et des cimetières d'Arbor à travers le pays pour qu'ils fassent des dons à des organismes caritatifs de soins palliatifs au sein de leurs propres communautés.

« Nous sommes extrêmement fiers de célébrer notre 75e anniversaire cette année et nous tenons à remercier les familles qui continuent de nous accorder leur confiance », a déclaré David Scanlan, président du conseil, président et chef de la direction d'Arbor Memorial. « En retour, nous continuerons à innover pour répondre aux besoins changeants des Canadiens et nous nous engageons à apporter notre soutien à nos communautés lorsqu'elles en ont le plus besoin. »

La Fondation Arbor Memorial, le prolongement philanthropique d'Arbor Memorial, a pour mission de redonner aux communautés dans lesquelles Arbor est présente, ainsi qu'à celles où ses employés vivent et travaillent. Toutes les sommes données par les employés sont égalées par l'entreprise. Depuis sa création en 2011, la Fondation Arbor Memorial a fait don de plus de 1,5 million de dollars aux communautés partout au Canada.

À propos d'Arbor Memorial

Arbor Memorial est une entreprise familiale canadienne réputée, profondément enracinée dans diverses communautés du pays. Fondée en 1947, Arbor compte plus de 140 établissements, et 27 de nos cimetières sont dotés de salons funéraires à services complets sur place, offrant une gamme complète d'options à nos familles. Comptant plus de 2 800 employés dévoués et hautement qualifiés, Arbor s'est imposée comme un modèle dans le secteur, avec une longue histoire d'excellence et de croissance stratégique. Nous avons le privilège de fournir des conseils d'experts et des services personnalisés qui aident les familles à honorer, respecter et célébrer les êtres qui leur sont chers. Plus de plus amples informations, visitez le site arbormemorial.ca.

SOURCE Arbor Memorial Inc.

Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 10:32 et diffusé par :