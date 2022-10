/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le président de la FTQ commente le résultat des élections/





MONTRÉAL, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer, sera disponible pour commenter le résultat des élections dès l'annonce de la formation du prochain gouvernement. Plusieurs dossiers sont prioritaires pour la FTQ, dont les prochaines négociations dans le secteur public, l'avenir du réseau de la santé, la mise en place d'un véritable programme d'assurance-médicaments public et universel, d'un réel plan de lutte aux changements climatiques et réformer de façon urgente le mode de scrutin.

Le prochain gouvernement devra également s'engager dans un véritable dialogue social avec la société civile, dont les représentants des travailleurs et travailleuses et les oppositions à l'Assemblée nationale.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

