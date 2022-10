L'expansion de la production de catalyseurs par LyondellBasell contribue à la vitalité des projets d'infrastructure





FRANCFORT, Allemagne, 4 octobre 2022 /CNW/ - LyondellBasell annonce aujourd'hui l'entrée en service d'une nouvelle usine de production de catalyseurs sur son site de Francfort, en Allemagne. Cette annonce est directement liée aux investissements dans les projets d'infrastructure, à l'augmentation de la demande de polymères par une population en croissance, en particulier dans les pays émergents, et à la valeur de sa technologie de polyéthylène (PE) Hostalen ACP. Cette technologie soutient la demande croissante de résines de PE à haute performance qui sert à produire des matières premières utilisées dans les tuyaux pour transporter l'eau de façon sécuritaire, et à produire des matériaux qui servent à entreposer et protéger les aliments en toute sécurité.

« L'expansion de notre capacité de production de catalyseurs à Francfort garantit l'approvisionnement en catalyseurs Ziegler Avant Z pour nos clients de technologies sous licence dans le monde entier, a expliqué Andrei Gonioukh, gestionnaire de site de LyondellBasell. Cet investissement, qui servira à l'exploitation de l'une des installations de production de catalyseurs les plus avancées au monde et utilisant une technologie à la fine pointe, représente également un engagement envers la production de catalyseurs au site de Francfort et envers le marché croissant de nos produits. »

Forte de plus de 60 ans d'expérience, l'entreprise LyondelBasell offre un large éventail de catalyseurs, couvrant la plupart des processus de production de polymères. LyondellBasell exploite des installations de production de catalyseurs à Ferrara, en Italie, à Francfort et Ludwigshafen, en Allemagne, et à Edison, New Jersey, aux États-Unis.

Avant et Hostalen sont des marques de commerce détenues et utilisées par la famille d'entreprises de LyondellBasell et sont déposées au United States Patent and Trademark Office.

À propos de LyondellBasell

En tant que chef de file de l'industrie chimique mondiale, LyondellBasell s'efforce chaque jour d'être l'entreprise la plus sécuritaire, la mieux exploitée et la plus valorisée de notre industrie. Les produits, les matériaux et les technologies de l'entreprise apportent des solutions durables en matière de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau potable, de soins de santé et d'efficacité énergétique sur plus de 100 marchés internationaux. LyondeldellBasell accorde une grande priorité à la diversité, à l'équité et à l'inclusion et fait progresser le bien, en mettant l'accent sur notre planète, les collectivités où nous menons nos activités et notre future main-d'oeuvre. L'entreprise est très fière de sa technologie de calibre mondial et de son orientation client. LyondellBasell a intensifié ses ambitions et ses actions en matière de circularité et de climat afin de relever les défis mondiaux des déchets plastiques et de la décarbonisation. En 2022, LyondellBasell a été désignée pour la cinquième année consécutive parmi les « entreprises les plus admirées au monde » par le magazine FORTUNE. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1911875/75605___approved_LyondellBasell_logo_color_2col_1yHigh.jpg

SOURCE LyondellBasell Industries

Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 05:00 et diffusé par :