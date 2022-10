Nouveaux investissements fédéraux de 25,6 millions de dollars pour des maisons écoénergétiques dans quatre collectivités de l'Alberta





CALGARY, AB, le 3 oct. 2022 /CNW/ - Les Canadiens de l'Alberta et d'ailleurs au pays améliorent l'efficacité énergétique de leur maison. Ces mesures sont de bons moyens de contrer les changements climatiques, de créer de bons emplois et d'aider les propriétaires à réduire leurs factures mensuelles d'énergie. Le gouvernement du Canada collabore avec les municipalités de l'Alberta et des autres provinces et territoires pour faciliter la mise en oeuvre d'améliorations écoénergétiques, pour la création d'emplois dans le secteur du développement durable, et l'action climatique.

Aujourd'hui, à Calgary, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé des investissements de 25,6 millions de dollars dans quatre municipalités de l'Alberta par l'entremise de l'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC). Ces investissements aideront ces municipalités à mettre en oeuvre des nouveaux programmes de financement d'améliorations écoénergétiques résidentielles dans leurs collectivités.

La Ville de Calgary, la Ville de St. Albert, la Ville de Lethbridge et la Ville de Canmore recevront respectivement 15?000?000 $, 5?017?400 $, 3?814?300 $ et 1?622?960 $ afin de mettre sur pied des programmes de financement d'améliorations écoénergétiques résidentielles.

Les prêts et subventions offerts par le Fonds municipal vert (FMV) permettront aux municipalités d'établir un programme de prêts pour les propriétaires. Ces programmes d'améliorations axées sur les énergies propres (CEIP) utiliseront le mécanisme de financement PACE (Property Assessed Clean Energy). Ainsi, le coût des rénovations écoénergétiques sera inclus au moyen d'une charge spéciale sur les factures d'impôts fonciers et les propriétaires pourront les rembourser au fil du temps. Les programmes CEIP seront administrés par Alberta Municipalities, l'association représentant les municipalités urbaines de l'Alberta.

Alberta Ecotrust Foundation, un partenaire de la Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone, à la fois pour la Ville de Calgary et la Ville d'Edmonton, reçoit 140?700 $ par l'entremise de l'initiative FEC afin d'examiner la faisabilité de modèles de financement complémentaires au CEIP, notamment des programmes d'améliorations écoénergétiques résidentiels qui donnent accès à des capitaux et sont menés par des entrepreneurs qualifiés qui soutiennent les propriétaires qui planifient déjà la rénovation ou la modernisation de leur maison, afin d'inclure des mesures d'efficacité énergétique dans leurs plans.

Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir financièrement le Fonds municipal vert de la FCM, qui offre l'initiative de Financement de l'efficacité communautaire (FEC). Cette initiative aide les municipalités de toutes tailles à mettre en oeuvre des programmes de financement innovants dans le domaine résidentiel, tels que le programme PACE, le financement par le biais de la facture des services publics, et les partenariats avec des tiers prêteurs.

En s'appuyant sur ces modèles existants, l'initiative CEF soutient les municipalités en assurant aux propriétaires un accès direct à des capitaux pour réduire la consommation d'énergie de leurs maisons, tout en créant des emplois locaux et en participant au maintien du dynamisme de l'économie locale. Depuis le lancement de l'initiative FEC en 2020, le FMV a aussi investi dans des programmes CEIP dans les villes d'Edmonton, de Leduc, de Devon et de Rocky Mountain House.

Grâce à l'initiative FEC et à d'autres programmes bien ciblés, le FMV accumule les succès depuis plus de 20 ans en soutenant la mise en oeuvre de projets environnementaux transformateurs à l'échelle municipale. Le gouvernement du Canada a investi 1,65 milliard de dollars dans le FMV depuis sa création, permettant ainsi aux municipalités d'appuyer des projets comme ceux-ci qui mettent à profit les ressources locales afin de stimuler les solutions novatrices.

« Nous collaborons avec des municipalités des quatre coins de l'Alberta pour créer un parc immobilier plus vert et favoriser une croissance économique durable. Les financements annoncés aujourd'hui avec la Fédération canadienne des municipalités aideront nos partenaires de Calgary, St. Albert, Lethbridge et Canmore à rendre des habitations plus écoénergétiques et plus confortables, ce qui permettra de réduire les factures de familles canadiennes, de combattre les changements climatiques et de créer de bons emplois. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir ces initiatives. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement libéral fédéral investit 15 millions de dollars dans la ville de Calgary, car nous croyons dans un avenir plus écoénergétique et plus durable pour tous les Canadiens, ce qui passe notamment par la lutte contre les changements climatiques, la création de bons emplois et l'édification d'un monde carboneutre prospère pour nos enfants. »

George Chahal, député de Calgary Skyview

« Les investissements annoncés aujourd'hui représentent un bon pas vers la création d'habitations et de villes plus écoénergétiques dans toute l'Alberta. En soutenant l'efficacité énergétique résidentielle, notre gouvernement aide les Albertains à lutter concrètement contre les changements climatiques, à créer des emplois durables et à stimuler l'innovation dans notre secteur du bâtiment. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances

«?Notre gouvernement soutient l'innovation albertaine qui crée plus d'emplois et aide notre province à être en tête de la croissance des énergies renouvelables. L'annonce d'aujourd'hui permettra de construire des maisons plus efficaces et plus abordables pour les familles albertaines. Ensemble, nous luttons contre les changements climatiques et nous bâtissons une économie qui fonctionne pour tout le monde. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les municipalités sont en première ligne des impacts drastiques des changements climatiques, et des collectivités de toutes tailles font preuve de leadership à un moment où nous en avons vraiment besoin. Le Fonds municipal vert leur donne les moyens d'obtenir des résultats. Et ces résultats, nous les obtenons avec nos partenaires fédéraux, en aidant les municipalités de l'Alberta à bâtir des collectivités plus vertes et plus durables, à créer des emplois et à soutenir les Canadiens pour qu'ils rendent leurs maisons plus confortables et plus abordables. Ensemble, nous progressons vers la carboneutralité. »

Taneen Rudyk, présidente de la FCM

« Les changements climatiques ont déjà de graves répercussions sur notre ville, et ils continueront d'en avoir à l'avenir. Le conseil municipal de Calgary s'est engagé à prendre des mesures importantes en matière climatique, mais nous devons travailler collectivement dans notre ville pour accomplir les progrès réels souhaités. Ce financement donnera aux Calgariens la possibilité, à la fois, de rénover leur maison pour qu'elle soit plus écoefficace, de réduire leur empreinte carbone et d'économiser. »

Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« L'investissement du Fonds municipal vert nous permettra d'aider les résidents de notre ville à apporter des améliorations tangibles à leur maison afin d'en accroître l'efficacité énergétique de façon durable. Cette injection dans l'économie locale créera aussi des emplois, et de plus, comme 20 % de ce financement seront consacrés au soutien des projets des fournisseurs de logements abordables, certains des plus vulnérables de notre population en bénéficieront également. Grâce à ce financement de 3,8 millions de dollars en subventions et en prêts, nous verrons à réduire notre empreinte carbone globale conformément à l'objectif de responsabilité environnementale qui nous incombe en tant que conseil municipal. »

Blaine Hyggen, maire de Lethbridge

« Nous sommes emballés de pouvoir lancer notre programme CEIP cet automne grâce aux 5 millions de dollars en subvention et en prêt du Fonds municipal vert. La Ville de St. Albert s'est engagée à agir contre les changements climatiques et ce financement permettra non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre collectivité, mais aussi d'améliorer la performance énergétique, le confort et l'abordabilité des maisons et de générer des possibilités économiques dans notre ville. »

Cathy Heron, mairesse de St. Albert

« Grâce aux 1,6 million de dollars que nous avons reçus en subvention et en prêt, nous sommes en mesure de lancer notre programme CEIP à Canmore. Nous sommes préoccupés au conseil par l'impact des activités humaines sur notre environnement et sommes déterminés à bien le gérer. Ce programme représente une autre façon pour la collectivité de collaborer afin de réduire notre empreinte écologique. »

Sean Krausert, maire de Canmore

« Nous sommes ravis de faire partie du réseau de la Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone et de l'investissement fait par la Fédération canadienne des municipalités et des villes de Calgary et d'Edmonton à notre fonds d'innovation climatique afin de concevoir un programme qui représentera une nouvelle option de financement et de rénovation pour les propriétaires des deux villes. Nous avons confiance que ce type de programme pourra constituer un bon complément au programme CEIP et être adapté à d'autres municipalités grâce à notre vaste réseau de partenaires et de collaborateurs. »

Pat Letizia, présidente et directrice générale, Alberta Ecotrust Foundation

« Alberta Municipalities est un fournisseur de services de confiance pour plus de 275 municipalités, et nous sommes fiers d'avoir été désignés pour l'administration du Clean Energy Improvement Program (CEIP). Depuis près de deux ans, nous soutenons ces municipalités à franchir chaque étape du processus, et nous sommes impatients de voir les avantages que ces programmes procureront aux Albertains -- sous forme de possibilités pour les entrepreneurs locaux, de financement abordable pour les propriétaires et d'une plus grande résilience des municipalités de la province. »

Dan Rude, directeur général, Alberta Municipalities

