Cannara lance 14 nouveaux produits en Ontario et au Québec

MONTRÉAL, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV:LOVE) (OTCQB:LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur québécois verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés du cannabis de première qualité à prix abordable, a annoncé aujourd'hui la sortie de 14 nouveaux produits de cannabis premium en Ontario et au Québec au sein de ses marques emblématiques Tribal, Nugz et Orchid CBD.

Marque Nom Catégorie Marché Tribal Cuban Linx 5 x 0.6 g pré-roulés Ontario Tribal Cuban Linx 1 g extrait intégral de résine vivante Ontario Tribal Galactic Rntz 3.5 g fleur séchée Québec, Ontario Tribal Galactic Rntz 5 x 0.6 g pré-roulés Québec, Ontario Tribal Triple Burger 3.5 g fleur séchée Québec Tribal Triple Burger 5 x 0.6 g pré-roulés Québec Tribal Uni Pro ARK Batterie de vapotage Ontario Nugz Slapz 3.5 g fleur séchée Ontario Nugz Smalls 14 g fleur séchée Ontario Nugz Strain Hunter 15 g fleur séchée Québec Orchid CBD THC I CBD 30:15 Huiles Québec Orchid CBD THC I CBD 15:30 Huiles Québec Orchid CBD CBD 750 Huiles Québec Orchid CBD CBD 2500 Huiles Québec

« Au nom de l'équipe de direction, nous sommes heureux d'offrir ces 14 nouveaux produits à nos clients fidèles et de leur proposer encore plus de choix, alors que nous nous efforçons de répondre aux préférences toujours croissantes et changeantes de nos clients, a déclaré Zohar Krivorot, chef de la direction de Cannara Inc. Notre croissance en Ontario et au Québec témoigne du travail acharné de notre équipe, qui est déterminée à offrir aux consommateurs des produits de cannabis de première qualité à des prix abordables. La demande pour nos produits continue d'augmenter, et nous sommes impatients de mettre encore plus d'options sur le marché alors que nous intensifions nos activités », a conclu M. Krivorot.

Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara, a déclaré : « notre famille de marques continue de satisfaire nos consommateurs en leur proposant des produits de qualité supérieure à un prix rarement vu sur le marché actuel. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous continuons à nous appuyer sur notre base de génétiques et notre engagement envers la qualité. », a conclu M. Sosiak.

Également annoncé aujourd'hui et approuvé par le conseil d'administration, l'octroi d'options d'achat d'actions incitatives pour certains administrateurs, dirigeants et employés de la Société a également été annoncé : conformément au programme général de rémunération incitative par actions de la Société, pour l'achat de 7,500 000 actions à un prix d'exercice de 0,10 $ et un total de 14 125 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 0,18 $, sous réserve des dispositions d'acquisition des options, à tout moment jusqu'au 29 septembre 2027 inclusivement.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV:LOVE) (OTCQB:LOVFF) (FRA: 8CB), est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

