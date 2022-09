INVITATION AUX MÉDIAS - Portes ouvertes au Centre de conservation du Québec





QUÉBEC, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Culture et des Communications convie les représentantes et représentants des médias aux portes ouvertes du Centre de conservation du Québec dans le cadre des Journées de la culture. Au cours de cette activité gratuite, le public pourra rencontrer les spécialistes de la conservation et de la restauration du patrimoine québécois et visiter leurs ateliers.

Date : Le vendredi 30 septembre 2022



Heure : 12 h 30 à 16 h 30



Lieu : Centre de conservation du Québec

1825, rue Semple, Québec (stationnement gratuit dans les

rues avoisinantes ou à moindre coût sur place)

Consignes pour participer à l'événement

Les journalistes qui souhaitent assister à l'activité doivent s'accréditer au préalable en écrivant avant 11 h 30, le vendredi 30 septembre 2022, à l'adresse courriel suivante : [email protected]. Un courriel de confirmation de l'inscription sera envoyé et seuls ceux qui l'auront reçu pourront participer à l'événement.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'évaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation.

