JL Audio annonce les unités de source marine MediaMaster® 105 et 105-HR avec tuner DAB+ pour le marché européen

Deux nouvelles unités de source haut de gamme relèvent la barre pour l'audio marine haut de gamme.

DÜSSELDORF, Allemagne, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- JL Audio , fabricant de systèmes audio marins hautes performances, a annoncé la sortie des toutes nouvelles unités de source média numérique MediaMaster® 105 et MediaMaster® 105-HR. Les MM105 et MM105-HR sont désormais équipés de tuners radio numériques, tant pour HD Radio® que pour DAB+, ce qui les rend aussi performants en Amérique du Nord qu'en Europe. Les nouvelles unités de source bénéficient également de la technologie Bluetooth® 5.0 avec la technologie aptXtm de Qualcomm, qui permet de reproduire la musique diffusée en continu depuis les smartphones avec la meilleure qualité possible.

« Les MM105 et MM105-HR sont conçus spécialement pour compléter nos amplificateurs et haut-parleurs haut de gamme afin d'obtenir la meilleure expérience audio marine. Avec les nouveaux MM105 et MM105-HR, nous disposons désormais d'unités de source dotées de capacités radio mondiales et des meilleures performances audio, dans deux boîtiers conçus pour s'intégrer aux systèmes des bateaux modernes », a déclaré Silvio Pupino, vice-président des ventes internationales chez JL Audio.

Le MM105 est une unité de source haut de gamme et complète, dotée d'un châssis élégant et étanche (homologué IP67) et d'un écran couleur ultra lumineux offrant une visibilité exceptionnelle, même en plein soleil, avec un mode d'affichage jour/nuit sélectionnable. Pour une polyvalence maximale, le MM105 est également certifié NMEA 2000® et compatible avec les écrans multifonctions (MFD) intégrés de Garmin , Lowrance , Raymarine ou Simrad .

Les unités de source MediaMaster® 105 et 105-HR mettent l'accent sur les performances audio, en renonçant aux amplificateurs intégrés au profit d'une architecture de sortie pré-amplifiée de qualité audiophile, idéale pour une utilisation avec les amplificateurs marins JL Audio. Quatre zones audio configurables et nommables, chacune offrant des options indépendantes de contrôle de la tonalité et du niveau, font des MM105 et MM105-HR les solutions idéales pour les grands navires dotés de plusieurs zones de divertissement, comme le pont arrière, le pont soleil et le salon ou la cabine. Trois modes de contrôle de niveau (relatif, absolu, fixe ou désactivé) et des configurations personnalisables permettent de régler facilement les niveaux de volume de chaque zone audio en cours de route. La conception du circuit audio sans coupure de JL Audio permet un contrôle auto-limité de la tonalité pour garder un son clair et sans distorsion à des niveaux d'écoute élevés.

Radio dissimulée MediaMaster® 105-HR

Le MediaMaster® MM105-HR est une unité sans tête qui fonctionne en coulisse comme un récepteur caché et inclut les mêmes caractéristiques que le MM105, sans l'écran LCD et les commandes rotatives et à clavier. Le MM105-HR est conçu pour être contrôlé sur le réseau NMEA 2000 du bateau directement à partir des écrans multifonctions compatibles, ou avec la télécommande réseau NMEA-2000® MMR-40 de JL Audio en option, qui dispose d'un écran LCD en couleur.

Caractéristiques des MM105 et MM105-HR

4 zones audio avec des sorties pré-amplifiées de haute qualité (4V RMS) pour la gauche, la droite et le caisson de basse.

Chaque zone audio offre 3 modes de contrôle de niveau (relatif, absolu, fixe ou désactivé)

Chaque zone audio dispose de ses propres réglages de tonalité (basse, intermédiaire et aiguë) et d'équilibre

Tuners DAB+, HD Radio ® et AM/FM avec 24 préréglages dans tous les tuners/bandes

et AM/FM avec 24 préréglages dans tous les tuners/bandes Diffusion Bluetooth ® avec codec audio Qualcomm ® aptXtm avancé

avec codec audio Qualcomm aptXtm avancé Deux entrées USB 2.0 à l'arrière avec alimentation pour le chargement (USB1 : 1 A/USB2 : 500 mA)

Deux entrées AUX analogiques à l'arrière avec connexions RCA (sensibilité d'entrée RMS 2 V/1 V)

Port réseau NMEA 2000, pour connexion aux écrans multifonctions

Homologué IP67 et construit pour résister aux éléments

Prix de vente conseillé : MM105 à 679,99 ? et MM105-HR à 449,99 ? (TVA non incluse)

Les MediaMaster® MM105 et MM105-HR de JL Audio sont disponibles dès aujourd'hui.

À propos de JL Audio :

Guidé par la philosophie selon laquelle un bon son a une valeur réelle, JL Audio développe des produits innovants qui améliorent l'expérience audio en déplacement, à la maison et en studio. Attachée à une ingénierie unique et à une fabrication de qualité, JL Audio exploite trois centres d'ingénierie aux États-Unis et fabrique un grand nombre de ses enceintes pour la maison, la voiture et la marine dans son usine de Miramar, en Floride (États-Unis), avec des composants provenant du réseau mondial d'approvisionnement de l'entreprise. Pour plus d'informations, visitez jlaudio.com ou suivez l'entreprise sur Facebook ou Twitter .

Contact pour les médias :

Bryatt Fischer

JL Audio

Téléphone : (954)443-1100, ext. 2236

[email protected]

