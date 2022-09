QUATRE LOGEMENTS AVEC SERVICES DE SOUTIEN CRÉÉS À SWIFT CURRENT





SWIFT CURRENT, SK , le 29 sept. 2022 /CNW/ - Les personnes ayant des lésions cérébrales ou handicapées qui vivent à Swift Current ont désormais un meilleur accès à des logements abordables grâce à des investissements des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Everett Hindley, député provincial de Swift Current, au nom de l'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), ainsi que des représentants de Prairie Pioneers Independent Housing (PPIH) ont célébré l'inauguration de quatre logements avec services de soutien.

L'ensemble résidentiel a reçu 656 000 $ dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Le nouveau quadruplex est situé au 302, Central Avenue South, à Swift Current. Il comprend des logements d'une chambre avec espaces extérieurs. Les logements sont conçus pour convenir aux personnes ayant des lésions cérébrales, et l'un d'eux offre une accessibilité accrue.

Cette annonce s'appuie sur l'ouverture officielle du projet Nechile Sekoe Tiny Homes, qui a créé 20 unités d'une chambre, et sur le début de la construction de la deuxième phase du projet Methy Tiny Homes, qui créera huit unités supplémentaires d'une chambre. Dans le cadre de l'accord bilatéral entre le Canada et la Saskatchewan dans le cadre de la Stratégie nationale pour le logement, les deux projets ont reçu 1,6 million de dollars pour aménager 22 des logements. Les six autres logements ont été financés par la nation métis saskatchewanaise. Methy Tiny Homes a également reçu 700 000 $ dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Les nouveaux logements de ce quadruplex offriront de la stabilité et un accès aux services de soutien essentiels dont les résidents et résidentes ont besoin pour vivre dans le confort et avec dignité. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le gouvernement de la Saskatchewan sait que le logement abordable aide les gens à vivre dans nos collectivités en réalisant leur plein potentiel et que certaines personnes pourraient avoir besoin de soutien supplémentaire pour vivre de façon autonome. C'est pourquoi nous appuyons avec une grande fierté nos partenaires de Prairie Pioneers Independent Housing dans la création d'options de logement qui offrent dignité et sécurité aux personnes qui y résident et qui contribuent à leur bien-être, à leur participation et à leur réussite. Je remercie les gens de Prairie Pioneers pour leur travail important, qui permet d'améliorer les conditions de vie dans notre collectivité - et surtout celles de leurs résidents et résidentes. » - Everett Hindley, député provincial de Swift Current

« En acquérant l'ancien site de Pioneer Lodge, le conseil d'administration de Prairie Pioneer Independent Housing a créé une vision à long terme visant à offrir des options de logement aux aînés ayant des besoins variés et qui ont besoin de soutiens spécialisés en matière de logement. Il s'agit de notre construction inaugurale sur ce nouveau site et nous sommes impatients de continuer à construire et à créer des options de logement intéressantes pour les aînés de notre communauté. » - Deborah DeMars, Pdg de Prairie Pioneers Independent Housing

Faits en bref :

PPIH a travaillé avec la Saskatchewan Health Authority pour déterminer la meilleure façon de loger les personnes ayant des lésions cérébrales. Les deux organisations ont constaté que le succès réside dans le fait que les personnes ayant des lésions cérébrales vivent dans des logements sûrs, abordables et tranquilles, qui inspirent la dignité et la sécurité.

Le quadruplex est situé près du bureau administratif de PPIH, ce qui permet à la direction d'avoir des contacts réguliers et informels avec les locataires qui ont des besoins plus importants.

L'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la SNL prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province; les deux gouvernements verseront une contribution équivalente. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal.

et la aux termes de la SNL prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province; les deux gouvernements verseront une contribution équivalente. Les gouvernements du et de la ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan , le logement est une grande priorité pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan . Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, a investi 786 millions de dollars pour créer plus de 12 000 logements et réparer près de 5 500 logements. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des établissements de soins résidentiels et 430 millions de dollars pour améliorer les logements appartenant à la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 16:00 et diffusé par :