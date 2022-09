Avis aux médias - Bilan du programme de la forêt urbaine 2021





MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, du mont Royal, des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau et de l'Est de Montréal, accueillera les représentant-es des médias afin de présenter le bilan 2021 de la forêt urbaine ainsi que le plus récent indice de canopée de la métropole. Anne Desautels, directrice, gestion des parcs et biodiversité, et Anthony Daniel, conseiller en planification au Service des grands parcs, du mont Royal et des sports, seront également présents afin de répondre aux questions des journalistes.

Date : Vendredi 30 septembre 2022



Heure : 9 h - Breffage technique destiné aux représentant-es des médias (animé par Anthony Daniel et Anne Desautels)





9 h 15 - Allocution de Caroline Bourgeois



Lieu : Maison de l'arbre Frédéric-Back (Jardin botanique)

4 500, boul. Rosemont, Montréal





Les représentant-es des médias sont invité-es à confirmer leur présence à [email protected] .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 15:19 et diffusé par :