Kimberly Nelson nommée présidente de Kemin Nutrisurance





Une membre de troisième génération de la famille Nelson est prête à diriger le secteur des aliments pour animaux de compagnie et des technologies d'équarrissage

DES MOINES, Iowa, 29 septembre 2022 /CNW/ - Kemin Industries, un fabricant d'ingrédients mondial qui s'efforce de transformer chaque jour de façon durable la qualité de vie de 80 % de la population mondiale avec ses produits et services, a nommé Kimberly Nelson, une membre de la troisième génération de la famille fondatrice de Kemin, au titre de présidente de Kemin Nutrisurance, l'unité commerciale de l'entreprise spécialisée dans les aliments pour animaux de compagnie et les technologies d'équarrissage.

Kemin, une entreprise familiale, a été fondée par R.W. et Mary Nelson, les grands-parents de Kimberly Nelson, il y a 61 ans. Mme Nelson, qui est au service de Kemin depuis sept ans, occupait récemment le poste de directrice générale, Kemin Nutrisurance - Amérique du Nord. Pendant son mandat, l'unité commerciale mondiale a connu une croissance des ventes à deux chiffres, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19 et les pressions exercées par celle-ci sur la chaîne d'approvisionnement.

« Je suis ravie de diriger Kemin Nutrisurance et extrêmement fière de poursuivre l'important travail que ma famille a accompli au cours des six dernières décennies, a déclaré Mme Nelson. En tant que propriétaire d'animaux de compagnie, je suis particulièrement heureuse de faire partie de cette unité commerciale, et j'ai hâte de poursuivre notre succès et de l'élargir pour consolider notre position de chef de file de l'industrie. »

Avant de se joindre à Kemin Nutrisurance, Mme Nelson était présidente des auxiliaires textiles de Kemin, commercialisés sous la marque Garmon Chemicals et qui fournissent des solutions chimiques complètes pour l'industrie du denim et du vêtement. Elle a contribué à mener l'acquisition de Garmon Chemicals au début de 2018 et a été directrice du développement commercial, puis directrice générale - Inde, pour les auxiliaires textiles de Kemin.

« Je suis très heureux de promouvoir Kimberly Nelson au poste de présidente de Kemin Nutrisurance, car elle a fait preuve du leadership axé sur les gens et du sens des affaires nécessaires pour guider nos affaires d'aliments pour animaux de compagnie et de technologie d'équarrissage, a déclaré David Raveyre, président mondial du groupe, Kemin Industries. Kimberly a un excellent bilan en matière de promotion de l'innovation et a démontré sa capacité à diriger efficacement une unité commerciale mondiale. Avec les résultats qu'elle a déjà obtenus, je suis convaincu qu'elle perpétuera l'héritage impressionnant de la famille Nelson et de Kemin. »

Mme Nelson a passé cinq ans en marketing à Hong Kong avant de se joindre à Kemin en 2017. Elle a obtenu un baccalauréat de l'Université Northwestern et une maîtrise du Savannah College of Art and Design.

Mme Nelson entrera en fonction en octobre 2022, et Alberto Muñoz, actuellement directeur du marketing chez Kemin Nutrisurance, occupera son poste précédent de directeur général - Amérique du Nord pour la même unité commerciale.

À propos de Kemin Industries

Kemin Industries ( www.kemin.com ) est un fabricant mondial d'ingrédients qui s'efforce de transformer chaque jour de façon durable la qualité de vie de 80 % de la population mondiale grâce à ses produits et services. L'entreprise fournit plus de 500 ingrédients spécialisés pour les secteurs de la santé et la nutrition humaines et animales, des aliments pour animaux de compagnie, de l'aquaculture, des nutraceutiques, des technologies alimentaires, des technologies agricoles, des textiles, des biocarburants et des vaccins pour animaux.

Depuis plus d'un demi-siècle, Kemin se consacre à l'utilisation des sciences appliquées pour relever les défis de l'industrie et offrir des solutions de produits à ses clients dans plus de 120 pays. Kemin fournit des ingrédients pour nourrir une population croissante grâce à son engagement envers la qualité, la salubrité et l'efficacité des aliments, des aliments pour animaux et des produits liés à la santé.

Fondée en 1961, Kemin est une entreprise familiale privée qui compte plus de 3 000 employés au monde et exerce ses activités dans 90 pays, y compris des installations de fabrication en Belgique, au Brésil, en Chine, en Égypte, en Inde, en Italie, à Saint-Marin, à Singapour, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

© 2022 Kemin Industries, Inc. et son groupe d'entreprises. Tous droits réservés. ® TM Marques de commerce de Kemin Industries, Inc., É.-U.

Certains énoncés, étiquettes de produits et allégations peuvent différer selon la région ou les exigences gouvernementales.

