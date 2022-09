Ikotek élargit son équipe de direction pour poursuivre la croissance rapide de ses services ODM en Amérique du Nord et dans la région EMEA





Ikotek, le principal fabricant de conception originale (ODM) et fournisseur de services de fabrication électronique (EMS) de l'IdO, annonce l'expansion de son équipe de direction avec des industriels chevronnés et poursuit ses plans de croissance agressifs pour l'entreprise.

Basée à San Diego, aux États-Unis, Ikotek offre un guichet unique pour les solutions IdO à travers la conception et le développement, la construction de matériel, les tests et la vérification, la validation de produits, le développement de logiciels, la fabrication et la certification de produits et de services de haute qualité pour réduire la complexité, accélérer le temps de mise en marché, éliminer les risques et réduire les coûts. L'entreprise a déjà conçu, fabriqué et expédié des millions d'appareils IdO depuis sa création.

Ikotek, le seul ODM mondial basé aux États-Unis axé uniquement sur l'IdO, combine des conseils de conception de bout en bout à travers la gestion de programme, la R&D, l'approvisionnement, les tests et la production dans ses propres sites ainsi que dans les sites de tiers pour produire des modèles pour nos clients. Grâce à une grande gamme de projets IdO en cours, tels que le suivi des actifs, les caméras de tableau de bord, les assistants numériques et les ordinateurs de poche, les dispositifs de point de vente (POS) et le matériel nécessaire aux déploiements de réseaux et de compteurs intelligents, Ikotek se concentre sur le marché des entreprises et cherche à développer des solutions pour exploiter pleinement l'IdO à grande échelle.

Dirigée par son directeur général, Joe Peterson, qui possède plus de 27 ans d'expérience diversifiée dans les industries cellulaires et l'IdO aux États-Unis et à l'international, Ikotek a réuni une équipe d'industriels chevronnés pour amplifier sa mission visant à devenir l'ODM IdO le plus fiable au monde. Les récents ajouts effectués à l'équipe de direction basée aux États-Unis sont détaillés ci-dessous :

Bill Leunis, le vice-président des finances, apporte une vaste expérience des finances, des opérations et de la gestion générale dans des entreprises de production et de système de management environnemental (SME). Auparavant, il a dirigé les finances dans des divisions de grandes sociétés multinationales employant de 500 à 20 000 personnes. En outre, il a occupé le poste de directeur financier d'une société, où il a dirigé toutes les étapes depuis son acquisition jusqu'à son introduction en bourse, et ce pendant huit ans après son entrée en bourse.

Tim Newberg, le vice-président des ventes pour les États-Unis et le Canada, a rejoint l'entreprise avec plus de 25 ans d'expérience et de leadership dans les d'importants secteurs du sans fil, du haut débit, de l'électronique grand public et de l'IdO. Passant de la stratégie matérielle et logicielle au marketing produit, aux ventes et au développement commercial, il a occupé des postes de direction dans des entreprises telles que Texas Instruments, Broadcom, Sequans, Rootmetrics, Polte et Sercomm.

Steve Burrington, responsable de l'ingénierie pour l'Amérique du Nord, a 25 ans d'expérience dans les équipes de développement de produits sans fil de grande et moyenne taille. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président de l'ingénierie chez CalAmp pour les produits télématiques de la société. Il possède une vaste expérience de la mise en marché d'une gamme diversifiée de produits, par le biais du développement organique et de partenariats JDM. En outre, il a occupé le poste de vice-président de l'ingénierie chez Netgear et chez Sierra Wireless.

Ces ajouts à l'équipe de direction d'Ikotek ont été soutenus par du recrutement dans toute l'entreprise et Ikotek compte maintenant plus de 350 employés spécialisés en R&D et continue de recruter des employés sur une base hebdomadaire.

« Nous avons assisté à une incroyable augmentation du nombre de nouveaux clients l'année dernière et nous sommes très heureux d'apporter nos capacités et avantages de services ODM uniques aux clients », a déclaré M. Peterson. « Soutenir nos clients avec des délais de mise en marché rapides, une expertise de pointe dans le secteur de l'IdO et des services et solutions rentables sont des facteurs essentiels à une époque où la transformation numérique se développe dans tous les secteurs. Pour aider à gérer la croissance, l'excellence commerciale et les nouveaux clients, je suis très heureux d'intégrer ces trois capacités de pointe en matière d'IdO et d'ODM à notre équipe de direction. Notre objectif est de mettre au service de nos clients des experts locaux en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu'en région APAC, de façon à garantir la proximité d'Ikotek avec ses clients et la compréhension locale de leurs besoins ».

Ikotek cible les clients du marché intermédiaire de l'IdO en réponse à la demande accrue de conception et de fabrication de produits. La philosophie de l'entreprise est de donner aux clients un avantage concurrentiel, en réduisant les coûts et en permettant de réaliser des économies substantielles sur les coûts de conception, de production et de certification des appareils. En outre, Ikotek s'efforce de faire passer les projets de ses clients de l'idée au marché en un temps record. En moins de trois mois, Ikotek a fourni des services ODM de bout en bout qui ont permis de commercialiser un dispositif IdO complexe, notamment en matière de conception, de développement et de fabrication.

« La raison d'être d'Ikotek est de transformer les rêves d'appareils de nos clients en réalité IdO », a ajouté M. Peterson, en soulignant que les moyens offerts par l'entreprise pour les aider sont énumérés à l'adresse suivante www.ikotek.com. « Nous voulons devenir le partenaire indispensable des clients pour faire passer leurs innovations du concept au lancement de produits en grande quantité sur les marchés mondiaux ».

À propos d'Ikotek

Ikotek est l'ODM de l'IdO. Avec une grande gamme de projets IdO en cours, nous nous concentrons principalement sur le marché des entreprises qui cherchent à développer des solutions pour exploiter pleinement l'IdO. Nous couvrons des technologies allant de la connectivité cellulaire, notamment NB-IoT et 5G, aux connexions par satellite et de l'informatique bien implantée aux nouveaux venus relatifs tels que l'IdO favorisant l'intelligence artificielle (en anglais, AIoT).

