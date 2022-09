Cerba Lancet Africa signe un partenariat stratégique avec International Clinical Laboratories en Ethiopie





Cerba Lancet Africa, référence du diagnostic médical en Afrique, a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique avec International Clinical Laboratories (ICL) Éthiopie, le premier laboratoire privé de biologie médicale du pays qui a servi plus de 3 millions de patients au cours des 17 dernières années.

Cerba Lancet Africa est majoritairement détenu par le groupe français Cerba HealthCare, qui bénéficie d'un positionnement unique sur l'ensemble de la chaîne de valeur de diagnostic médical : en parallèle d'une présence mondiale grâce à son expertise en biologie médicale destinée aux essais cliniques, le groupe est bien ancré en Europe et en Afrique grâce à ses activités historiques en biologie médicale de proximité et spécialisée. Cerba HealthCare s'est installé sur le continent africain en 2019 où il opère aujourd'hui dans 15 pays sous l'égide de Cerba Lancet Africa, donnant accès à un diagnostic précis et à des soins de qualité à plus de 3 millions de personnes chaque année.

En Éthiopie, ICL est l'acteur de référence en biologie médicale avec une expérience et une réputation inégalées. Sa forte présence géographique dans tout le pays a permis à l'équipe d'ICL de jouer un rôle critique dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, qui a exposé les vulnérabilités des nombreux systèmes de santé à travers le monde et plus particulièrement l'Afrique, ainsi que la nécessité d'un renforcement des services de dépistage et de diagnostic.

Stéphane Carré, PDG de Cerba Lancet Africa, précise : « Ce partenariat reflète notre volonté de développer l'offre diagnostique existante en Afrique, pour répondre aux besoins du plus grand nombre sur le continent. Nous partageons avec l'équipe de gestion d'ICL le même désir d'améliorer activement et continuellement les services de biologie médicale en Éthiopie afin de permettre aux prestataires de soins de santé d'apporter un soutien médical essentiel aux patients dans tout le pays. Ce rapprochement permettra non seulement à ICL de renforcer sa position unique en Éthiopie, mais aussi de servir des milliers de patients de la région environnante, y compris la Somalie, Djibouti et le Sud Soudan. Je suis heureux de compter sur l'esprit d'équipe et le professionnalisme des 1 600 collaborateurs de Cerba Lancet Africa pour accueillir les talents d'ICL Éthiopie. »

Dr Tamrat Bekele, PDG d'ICL Éthiopie, a ajouté : « Rejoindre la famille Cerba HealthCare est l'une de mes plus grandes réalisations en termes de capacité à élargir notre service et à continuer à fournir des tests de qualité à la population éthiopienne et de la région environnante. Cela nous permettra d'exploiter les immenses ressources et expertises de Cerba HealthCare, notamment en oncologie, pour aborder des problématiques uniques et difficiles. Cette nouvelle fondation nous permettra d'élargir notre offre de tests et d'offrir des services et des tests uniques qui contribueront à la croissance du système de santé du pays. Nous sommes ravis de ce rapprochement et avons hâte de faire partie du réseau de Cerba Lancet Africa en pleine croissance sur le continent. »

*Cerba Lancet Africa a fait l'acquisition de Medpharm Holdings Africa qui opère en Ethiopie via ICL

Communiqué envoyé le 29 septembre 2022