Babylon recrute Andrew Hine au poste de vice-président de l'équipe de commercialisation en Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie (EMEA)

Babylon (NYSE : BBLN) a annoncé aujourd'hui avoir recruté Andrew Hine pour le poste de vice-président de l'équipe chargée de la mise en marché. M. Hine quitte Ernst & Young pour rejoindre l'équipe de mise en marché de Babylon. A ce poste, il dirigera l'effort de vente de l'entreprise en Asie et dans la région EMEA, et travaillera en étroite collaboration avec Paul-Henri Ferrand, directeur de l'exploitation chez Babylon, pour superviser la mise en oeuvre de la stratégie d'expansion de Babylon à l'étranger.

Alors que Babylon continue de renforcer ses capacités et d'accroître sa présence dans des marchés, nouveaux et existants, M. Hine va diriger le réseau croissant de contrats, de collaborations et de partenariats de la société, tout en augmentant l'échelle de la prestation et des offres de services.

« Nous sommes ravis d'accueillir Andrew au sein de notre équipe », a affirmé Paul-Henri Ferrand, chef de l'exploitation de Babylon. « Son expérience et son expertise impressionnantes en matière de transformation des soins de santé contribueront à faire progresser la mission de Babylon alors que la société met en place un service de soins primaires digital first intégré capable de gérer à l'échelle la santé de la population mondiale », a-t-il ajouté.

La vaste expérience de M. Hine dans le secteur des soins de santé s'étend sur 30 années, dont 13 au poste de responsable opérationnel et directeur du conseil du Trust à la NSH. Il a dirigé la fourniture de services aux premières lignes des soins aigus secondaires et tertiaires, des soins primaires et des services de santé mentale. Suite à son mandat auprès de la NSH, il a rejoint KPMG où il a établi et dirigé pendant 13 ans l'activité Soins de santé au Royaume-Uni de la société, en qualité de partenaire de conseil : il y a dirigé les engagements clients au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient. Son action était tout particulièrement axée sur la conception stratégique, l'amélioration opérationnelle et la direction des services, organisations et systèmes de santé.

Après KPMG, M. Hine a rejoint Ernst & Young au poste de responsable Santé pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il a passé les quatre dernières années à travailler sans relâche en Arabie saoudite, au Qatar et dans les Emirats arabes unis.

« J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans plusieurs pays, en première ligne de la fourniture de soins de santé et avec divers systèmes de santé. Ces expériences m'ont apporté une connaissance approfondie des forces et des faiblesses des modèles actuels de prestation de soins de santé du monde entier, des problèmes à résoudre et du potentiel offert par les nouveaux modèles, processus et technologies de soins afin d'améliorer sensiblement la qualité, l'accessibilité et le coût des soins », a déclaré Andrew Hine. « Je crois que Babylon réalise un impact important dans ce secteur, en fournissant des soins de qualité supérieure, plus pratiques et moins chers dans le monde entier », a-t-il poursuivi.

Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.babylonhealth.com/press.

A propos de Babylon

Babylon est l'une des sociétés de soins de santé les plus dynamiques au monde. Sa mission consiste à rendre les soins de santé de qualité supérieure accessibles et abordables pour toute personne sur terre.

Babylon restructure la façon dont les personnes s'impliquent dans leurs propres soins, à chaque étape du continuum. En passant du modèle de soins réactifs aux malades à celui des soins de santé proactifs, à l'aide des dispositifs qu'ils possèdent déjà, ce système offre à des millions de personnes à travers le globe des soins continus et permanents. Babylon a déjà démontré que dans des environnements aussi divers que le Royaume-Uni, pays développé, ou le Rwanda, pays en développement, la ville de New York ou l'Etat rural du Missouri, la société est en mesure de réaliser sa mission en tirant parti de sa plateforme digital first hautement modulable, combinée à des opérations cliniques virtuelles de qualité supérieure, pour fournir des soins de santé personnalisés intégrés à toute personne, quel que soit son âge.

Chez Babylon, une société fondée en 2013, les services technologiques et cliniques soutiennent un réseau mondial de patients dans 15 pays et fonctionnent en 16 langues. Pendant la seule année 2021, Babylon a aidé un patient toutes les 6 secondes, avec environ 5,2 millions de consultations et interactions reposant sur l'IA. Notons que ce résultat a été obtenu avec un taux de rétention des utilisateurs de 93% pour notre service "NHS GP at Hand", et avec une note de 4 ou 5 étoiles attribuée par plus de 90% de nos utilisateurs de l'ensemble des régions géographiques.

Babylon travaille également avec des gouvernements, prestataires de soins, employeurs et assureurs du monde entier pour leur fournir une nouvelle infrastructure. Celle-ci pourra être utilisée par l'ensemble des partenaires pour la fourniture de soins de santé de qualité supérieure, pour un coût moindre et de meilleurs résultats. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.babylonhealth.com.

