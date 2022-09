Transcontinental inc. annonce le renouvellement de son programme de rachat d'actions dans le cours normal de ses activités





MONTRÉAL, 29 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) a été autorisée à racheter sur le marché libre, pour annulation, entre le 3 octobre 2022 et le 2 octobre 2023, jusqu'à concurrence de 1 000 000 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A et jusqu'à concurrence de 191 343 actions catégorie B, représentant approximativement 1,38 % des 72 711 344 actions à droit de vote subalterne catégorie A émises et en circulation et des 13 912 826 actions catégorie B émises et en circulation au 19 septembre 2022. La moyenne quotidienne des opérations à la Bourse de Toronto liées aux actions à droit de vote subalterne catégorie A au cours des six derniers mois était de 246 266 et la moyenne quotidienne des opérations liées aux actions catégorie B au cours des six derniers mois était de 204. En vertu des exigences de la Bourse de Toronto, un rachat quotidien maximum du plus élevé des deux montants suivants : 25 % de ces moyennes ou 1 000 actions pourra être fait, ce qui représente un total de 61 566 actions à droit de vote subalterne catégorie A et un total de 1 000 actions catégorie B. Les rachats se feront dans le cours normal des activités de la Société, au prix du marché au moment de l'acquisition par l'entremise de la Bourse de Toronto et/ou des systèmes de négociation parallèle au Canada conformément aux exigences de la Bourse de Toronto, et/ou sous réserve des autorisations des autorités en matière de valeurs mobilières, en vertu d'ententes de gré à gré. S'il y a lieu, les rachats qui seront effectués au moyen d'ententes de gré à gré seront effectués à un prix inférieur au cours des actions à la Bourse de Toronto au moment de chaque rachat.



La Société est d'avis que le rachat des actions à droit de vote subalterne catégorie A et des actions catégorie B constituerait, le cas échéant, une utilisation appropriée et souhaitable de ses fonds afin d'augmenter la valeur à long terme pour ses actionnaires. Le dernier programme de rachat d'actions dans le cours normal de ses activités, en vigueur du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, visait un nombre maximal de 1 000 000 d'actions à droits de vote subalterne catégorie A et 190 300 actions catégorie B. En date du 28 septembre 2022, à la fermeture des marchés, Transcontinental inc. a racheté sur le marché libre par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et des systèmes de négociation parallèle au Canada, 401 000 actions à droit de vote subalterne catégorie A à un prix moyen pondéré de 17,43 $ et aucune action catégorie B.

Dans le cadre du programme, Transcontinental inc. a mis en place un régime de rachat de titres automatique afin de fournir les instructions standardisées concernant la façon dont les actions peuvent être rachetées dans le cadre du programme. Par conséquent, la Société pourra racheter ses actions en vertu du régime automatique tous les jours de négociation pendant la durée du programme, y compris durant les périodes d'interdiction d'opérations sur les titres que la Société a établies. Le régime automatique entrera en vigueur et devrait se terminer conjointement avec le programme. Il constitue un « régime automatique » aux fins de la législation canadienne en valeurs mobilières applicables et a été révisé par la Bourse de Toronto.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8 300 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 31 octobre 2021. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Pour de plus amples informations :

Médias

Nathalie St-Jean

Conseillère principale, Communications d'entreprise

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3581

[email protected]

Communauté financière

Yan Lapointe

Directeur, Relations avec les investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3574

[email protected]





Communiqué envoyé le 29 septembre 2022 à 09:15 et diffusé par :