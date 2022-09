LA GOLDEN TRAIL SERIES À LA CONQUÊTE DE L'AMÉRIQUE





ANNECY, France, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Après quatre courses en Europe, la Golden Trail World Series s'est rendue aux États-Unis pour deux courses mythiques en deux semaines. L'occasion de réunir tous les athlètes européens durant un road trip exceptionnel et de se confronter aux meilleurs coureurs américains.

Deux courses sur deux semaines

Afin de permettre au maximum de traileurs européens de participer aux courses américaines, la Golden Trail Series avait décidé de regrouper deux courses mythiques sur deux semaines. Au programme, le 17 septembre, la Pikes Peak Ascent et son mythique sommet à 4 300 mètres d'altitude, puis, la semaine suivante, la Flagstaff Sky Peaks. Toutes les deux ont été remportées par les deux mêmes athlètes : Rémi Bonnet (team Salomon /Red Bull, Suisse) chez les hommes, et Nienke Brinkman (team Nike Trail, Pays-Bas) chez les femmes. Deux victoires en deux semaines qui permettent à ces athlètes de mener le classement général avant la finale à Madère.

Un road trip pour les liens

Mais l'essence de la Golden Trail Series ne se résume pas qu'aux seules performances sur le terrain. Le but de cette series mondiale est également de créer du lien entre les athlètes. Et quoi de mieux qu'un road trip entre le Colorado, l'Utah et l'Arizona pour fédérer les coureurs ? Durant ces deux semaines, les athlètes ont ainsi pu vivre en communauté, partager et apprendre à se connaître. Ils ont notamment pu découvrir Moab et son Arches National Park, le Grand Canyon, Monument Valley, etc.

En route pour la finale !

On connait désormais les 30 hommes et les 30 femmes qualifiés pour la finale à Madère. Pour rappel, il s'agit de cinq jours de course, où chaque coureur pourra cumuler des points supplémentaires pour le classement général (https://madeiragtwsfinal.com). Tout peut donc encore changer ! Rendez-vous le 26 octobre à Madère pour la première étape !

