Dialogue lance Bien-être, le tout premier programme virtuel intégré de santé préventive au Canada, qui encourage l'adhésion à un mode de vie plus sain pour prévenir les maladies

MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, lance le programme Bien-être , un nouveau programme qui fait la promotion d'un mode de vie plus sain grâce à l'adoption d'habitudes saines préventives. Le programme vise principalement les 70 % de personnes au Canada qui ne font pas les 150 minutes d'activité physique recommandées par semaine, en les aidant à acquérir des habitudes plus saines et à prévenir les maladies.

S'appuyant sur l'acquisition de Tictrac , une plateforme numérique innovante de santé et de bien-être basée au Royaume-Uni, le nouveau programme Bien-être de Dialogue est le premier modèle de soins virtuels préventifs de ce type au Canada. Il fait la promotion d'habitudes saines, de défis de bien-être ainsi que d'un contenu et d'informations cliniquement validés, par le biais de 40 habitudes centrées autour des thèmes mieux dormir, réduire votre stress, améliorer votre humeur et bouger plus, quel que soit le niveau actuel de forme physique ou d'activité des membres. Ajouté à la Plateforme de santé intégrée de Dialogue MD, Bien-être élargit le continuum de soins de Dialogue avec ses piliers actuels que sont les soins primaires, la santé mentale et le PAE, accessibles à partir de l'application mobile restructurée de Dialogue.

« Il s'agit d'une étape importante pour notre équipe, car Dialogue s'étend aux soins préventifs et encourage une approche plus proactive du bien-être des personnes au Canada », déclare Jean-Nicolas Guillemette, chef de l'exploitation de Dialogue. « Pour la première fois, les organisations peuvent offrir des outils et des programmes axés sur la prévention des maladies et la promotion d'un mode de vie plus sain, parallèlement à un soutien en matière de santé physique et mentale, dans une seule plateforme de santé multidisciplinaire. »

Tandis que les organisations font face aux défis uniques liés à l'attraction et à la rétention des talents dans un environnement hybride, le programme de Bien-être de Dialogue fait la promotion d'un environnement de bien-être permettant aux membres de s'approprier leur parcours de bien-être, tout en fournissant aux équipes RH des renseignements clés sur le bien-être des membres. Des études ont démontré que 150 minutes d'exercice par semaine peuvent retarder ou prévenir complètement les maladies chroniques, et sont recommandées par le CDC pour réduire les risques de dépression ou d'anxiété*. Selon une étude de cas menée par Dialogue, 80 % des membres utilisant le programme Bien-être ont atteint plus de 150 minutes d'activité par semaine, et les utilisateurs autrement sédentaires ont vu une augmentation de 75 % de leur activité quotidienne.

« L'ajout d'initiatives préventives dans le continuum de soins améliorera considérablement la vie et la productivité de nos membres », ajoute le Dr Marc Robin, directeur médical de Dialogue. « En tant que médecin, je suis ravi que Dialogue investisse dans des outils innovants qui aident nos membres et leur famille à adopter des habitudes de vie saines qui auront des répercussions significatives sur leur santé et leur bien-être et qui peuvent prévenir ou réduire leur probabilité de maladie, en plus des options de traitement actuelles. Les membres peuvent développer des habitudes plus saines, ensemble. »

Développé en partenariat avec le Centre pour le changement de comportement de l'UCL qui a plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine, Bien-être utilise une approche multicible pour le changement de comportement**. Le programme Bien-être est destiné à toutes les organisations au Canada et peut être proposé en tant que programme autonome ou ajouté aux avantages existants de la Plateforme de santé intégrée de DialogueMD.

