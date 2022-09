iOffice + SpaceIQ tire parti de l'alliance stratégique avec Autodesk pour offrir la technologie du jumelage numérique aux exploitants de bâtiments





Annonce de la sortie de BIM Viewer, un logiciel conçu pour synchroniser les conceptions de modèles de bâtiments avec les données en temps réel sur les installations et les actifs afin d'améliorer les opérations après le transfert

ATLANTA, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- iOffice + SpaceIQ, l'entreprise mondiale spécialisée dans la technologie de gestion des lieux de travail, a annoncé le lancement d'une visionneuse de modélisation des informations du bâtiment (BIM), qui exploitera les jumeaux numériques, représentations numériques des actifs et des installations de l'entreprise, pour transformer et optimiser les performances opérationnelles.

Avec l'introduction de BIM Viewer, iOffice + SpaceIQ vise à aider les entreprises à éliminer les lacunes opérationnelles en facilitant la connexion des données relatives aux actifs et aux installations, ce qui permet aux utilisateurs d'explorer, de localiser, d'interagir et d'établir des rapports sur les données relatives aux espaces et aux actifs qui étaient auparavant difficiles d'accès.

En réduisant les lacunes dans les connaissances qui se produisent lors du passage de la construction à l'exploitation, les entreprises qui utilisent BIM Viewer gèrent leurs installations et leurs équipements comme prévu, contribuant ainsi à un avenir plus sobre en carbone.

L'année dernière, iOffice + SpaceIQ a annoncé un investissement stratégique réalisé par Autodesk pour améliorer l'intégration entre la plateforme BIM d'Autodesk et Archibus, le système de gestion intégrée du lieu de travail d'iOffice + SpaceIQ.

Cette version marque une avancée majeure pour les initiatives de transformation numérique dans le cycle de vie des bâtiments, historiquement fragmenté, en abordant plusieurs défis clés auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles envisagent de mettre en oeuvre des jumeaux numériques, notamment la difficulté d'intégration, la complexité globale du système, ainsi que le temps et le coût de construction du jumeau numérique.

Archibus BIM Viewer utilise les API d'Autodesk Forge® pour rendre les modèles BIM stockés dans Autodesk Construction Cloud ® ou Autodesk Build, ce qui accélère le processus de configuration et réduit considérablement le temps nécessaire pour former les équipes d'exploitation à l'utilisation de cette technologie.

BIM Viewer améliore les modèles BIM 3D avec des données sur les actifs, les opérations et l'espace, ce qui permet aux gestionnaires d'actifs et de maintenance de déterminer rapidement où se trouvent leurs actifs, comment ils sont reliés, quels domaines nécessitent une attention particulière et quel est leur impact sur le bâtiment et l'entreprise.

En combinant la puissance des données de conception, opérationnelles et de performance en une seule plateforme, les utilisateurs pourront améliorer leur efficacité et prendre des décisions plus intelligentes et plus stratégiques concernant leurs portefeuilles.

« La voix de nos clients nous a incités à trouver une nouvelle façon de fournir des données plus riches et plus connectées sur les bâtiments et les actifs. Nous sommes fiers d'innover dans ce secteur », a déclaré Brandon Holden, président-directeur général d'iOffice + SpaceIQ. « BIM Viewer atténuera les difficultés auxquelles de nombreux utilisateurs ont été confrontés en adoptant et en déployant des stratégies de jumelage numérique, permettant ainsi aux entreprises de se mettre au diapason de la technologie de jumelage numérique plus rapidement, avec moins de complexité et une mise en oeuvre plus rapide. »

La nouvelle offre arrive dans un contexte d'intérêt croissant pour les jumeaux numériques et les appels à accélérer les initiatives de transformation numérique. Selon un récent rapport de Microsoft , l'adoption des jumeaux numériques a pris du retard par rapport aux autres investissements numériques en raison des difficultés d'intégration et des lacunes en matière de compétences internes.

