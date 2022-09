Ricardo Pascoe se joint à nesto comme responsable exécutif des marchés des capitaux





MONTRÉAL, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est avec enthousiasme que nesto, entreprise canadienne de prêts hypothécaires en ligne en forte croissance, accueille Ricardo Pascoe en tant que responsable exécutif Marchés des capitaux. Dans son nouveau rôle, Ricardo Pascoe se joint à nesto pour accélérer toutes les initiatives en matière de marchés des capitaux aux côtés de Blake Dumelie, vice-président Marchés des capitaux.



Ricardo Pascoe apporte à nesto plus de 35 ans d'expérience. Il a travaillé pour de grandes banques canadiennes, américaines et européennes, possède une solide expérience des marchés financiers et a participé à la créations d'entreprises performantes.

Avant de se joindre à nesto, M. Pascoe a dirigé les marchés des capitaux de la Banque Nationale pendant 13 ans en tant que vice-président exécutif. Au cours des 3 dernières années, il a été le Chef de la transformation de la Banque Nationale, où il a travaillé à améliorer la capacité de la banque à intégrer les nouvelles technologies, notamment en travaillant avec des partenaires dans les fintechs.

"Passionné de technologies qui peuvent transformer les marchés, j'ai suivi avec intérêt le parcours de nesto depuis sa création. Ils sont en mesure d'offrir une vitesse d' approbation des prêts inégalée, un esprit d'innovation et ont construit une excellente fondation permettant d'accélérer rapidement et devenir le principal acteur dans le domaine des prêts hypothécaires au Canada. Je suis très heureux de faire partie de nesto et de travailler avec cette équipe d'entrepreneurs chevronnés", explique Ricardo Pascoe.

Pour Malik Yacoubi, P.D.G. et cofondateur de nesto "C'est un honneur d'accueillir quelqu'un comme Ricardo au sein de l'entreprise. Cela démontre tout le travail accompli au cours des quatre dernières années pour accueillir un leader avec ce parcours professionnel et ce niveau d'expertise. Je me réjouis à l'idée de constater l'accélération de la compagnie qu' apportera sa contribution en travaillant de concert avec Blake."

Ricardo et Blake renforceront ensemble la capacité du marché des capitaux afin que cela devienne un facteur de différenciation pour nesto. Le duo injectera plus d'innovation dans la marque et s'associera aux meilleurs investisseurs du marché afin d'offrir les meilleurs produits hypothécaires pour les Canadiens.

À propos de nesto : nesto est la plateforme numérique de prêts hypothécaires pionnière au Canada, avec plus de 250 experts qualifiés, supportés par des technologies de pointes. nesto offre une expérience de financement hypothécaire transparente et simplifiée du début à la fin pour tous les Canadiens. Visitez nesto.ca pour plus d'informations.

