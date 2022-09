FAIR Canada accueille de nouveaux membres au sein de son Conseil d'administration





TORONTO, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Salman Ahmed et de Harvey Naglie comme nouveaux membres du Conseil d'administration de FAIR Canada, qui est responsable de la gestion globale de FAIR Canada, y compris la planification stratégique et la gouvernance du conseil.



Salman est directeur des investissements de Steadyhand Investment Management. Il a travaillé auparavant chez Morningstar et Mercer. Il est présentement vice-président de la CFA Society Vancouver, où il siège au Conseil d'administration. Auparavant il était membre du Comité canadien de normalisation des fonds d'investissement.

Harvey a mené une carrière de 40 ans dans les secteurs public et privé, dont 10 ans à titre de conseiller principal en matière de politiques au sein de la division des politiques en matière de services financiers du gouvernement de l'Ontario. Il a récemment siégé au comité consultatif des investisseurs de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, ainsi qu'au conseil consultatif des consommateurs et des investisseurs de l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement. Il est présentement membre du Comité consultatif des consommateurs de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

« Je suis heureux d'accueillir Salman et Harvey au sein de notre Conseil d'administration. Leurs expériences et leurs points de vue collectifs contribueront à renforcer la gouvernance et la mission de FAIR Canada », a déclaré Jean-Paul Bureaud, directeur général de FAIR Canada.

Leur nomination fait suite à une recherche inclusive menée par le Conseil d'administration, qui a débuté plus tôt cette année. Le Conseil d'administration et le personnel de FAIR Canada félicitent Salman et Harvey pour leur nomination et se réjouissent à la perspective de collaborer avec eux dans leurs nouvelles fonctions.

Pour en savoir plus sur nos membre du Conseil d'administration, consultez FAIRCanada.ca

À propos de FAIR Canada

FAIR Canada défend les droits des investisseurs particuliers au Canada par l'entremise de la défense des intérêts, de l'éducation et de l'avancement des questions de réglementation. Nous sommes le porte-parole indépendant et digne de confiance afin de répondre aux enjeux importants qui touchent les investisseurs particuliers. En tant que seul organisme sans but lucratif, axé sur les investisseurs au Canada, nous fournissons des commentaires éclairés et objectifs sur les questions de réglementation qui ont une incidence sur l'équité et la protection des investisseurs. Pour en savoir plus sur les droits des investisseurs, consultez FAIRCanada.ca et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:

Jean-Paul Bureaud

Directeur général, FAIR Canada

[email protected]

Andrea David

Spécialiste en communication, FAIR Canada

[email protected]

Communiqué envoyé le 28 septembre 2022 à 10:05 et diffusé par :