Mavenir annonce le lancement de radios 2G, 4G et 5G Open RAN fabriquées en Inde





Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui bâtit l'avenir des réseaux avec un logiciel natif fonctionnant sur n'importe quel nuage, et transforme la façon dont le monde est connecté, a annoncé aujourd'hui avoir entamé la production de radios Open RAN 2G, 4G et 5G destinées au portefeuille OpenBeamtm en Inde, pour les principales bandes de fréquences indiennes et internationales.

OpenBeam propose un portefeuille de radios novatrices, rentables et intelligentes qui répondent aux exigences critiques auxquelles sont aujourd'hui confrontés les réseaux, y compris MIMO massif, mmWave et têtes radios distantes (RRH) multibande qui permettent d'améliorer la capacité du réseau au fur et à mesure que celui-ci s'étend. Disponibles dans l'ensemble des bandes de fréquences, les solutions radios Open RAN OpenBeam peuvent être utilisées dans tout un éventail de cas d'utilisation, y compris en entreprise et dans les lieux publics, en environnements urbains ou ruraux.

Le solide ensemble d'options de radio de Mavenir répond aux besoins des CSP en termes de flexibilité et de rentabilité: faible consommation énergétique, faible charge de vent et capacité d'intelligence et d'automatisation intégrée. Conçu pour répondre aux besoins croissants des sociétés privées en termes de réseaux publics, ce portefeuille supporte les technologies d'accès radioélectrique nouvelles et traditionnelles. Toutes les radios jouissent d'une conception modulaire et utilisent des technologies éprouvées pour soutenir la formation de faisceau MIMO et les besoins en capacité multibande.

"Notre réseau de partenaires de fabrication est en très bonne position pour la mise à l'échelle durable et rapide des volumes Open RAN et pour répondre aux exigences de fabrication en Inde. Avec l'arrivée en ligne de ces nouveaux sites de production, nous avons atteint une nouvelle étape dans notre stratégie d'élargissement et d'évolution de l'écosystème Open RAN," a déclaré Ramnik Kamo, vice-président exécutif, CIO et CPO, Mavenir.

Le portefeuille de radios OpenBeam sera exposé sur le stand de Mavenir (n°4.4) au prochain Congrès India Mobile ? veuillez cliquer ici pour solliciter un rendez-vous.

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. En tant qu'unique fournisseur de solutions logicielles de réseau, cloud natives, et de bout en bout, du secteur, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

