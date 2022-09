Cadmatic acquiert la société italienne de logiciels d'ingénierie CLA





Cette acquisition est une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de la stratégie de forte croissance de Cadmatic, qui voit la taille de l'entreprise plus que tripler dans les années à venir.

Les titulaires EPC et les propriétaires-exploitants d'usine utilisent le logiciel de CLA pour gérer les matériaux de tuyauterie et les supports de tuyauterie, les chantiers de construction, les données d'ingénierie multidisciplinaires, les appels d'offres en ligne, la planification de projet et le soudage en usine. CLA a été fondée en 2001 et emploie 22 personnes dans son bureau de Plaisance, à 70 km au sud de Milan.

« CLA est un complément stratégique parfait pour nous. Ils ont des références impressionnantes, en particulier dans le domaine clé des entreprises multinationales EPC, et nos offres n'ont pas de fonctionnalités qui se chevauchent. En intégrant les produits de gestion des matériaux et de la construction de CLA aux solutions de conception, d'ingénierie et de gestion de l'information de Cadmatic, nous pouvons offrir des fonctionnalités intégrées et avancées et un guichet unique au profit de nos clients, de la conception à la construction et au-delà. En plus des produits et de la clientèle, nous avons également accès aux connaissances approfondies en matière de gestion des matériaux et de la construction qu'ils ont développées au fil des ans », déclare Jukka Rantala, PDG de Cadmatic.

Gian Mario Tagliaretti, COO et directeur général adjoint de CLA voit également l'acquisition comme une situation gagnant-gagnant.

« En combinant Cadmatic et CLA, vous obtenez quelque chose de supérieur à la somme de ses parties. Cadmatic a traditionnellement été très performante dans la conception d'usines, maritime et de bâtiments, tandis que CLA propose des applications générales de gestion des données d'ingénierie. Ensemble, nous formons un ensemble complet. CLA a développé une position très forte sur le marché des multinationales industrielles basées en Italie, mais le vaste réseau mondial de Cadmatic signifie que la solution intégrée peut avoir plus de succès à l'international, et nous formons ainsi l'équipe parfaite », déclare Gian Mario Tagliaretti.

La stratégie de croissance de Cadmatic envisage une position forte au sein des industries de transformation et d'énergie européennes et indiennes, dans le secteur maritime mondial et dans l'industrie du bâtiment, qui connaît une forte croissance localement. CLA est la quatrième acquisition technologique importante de Cadmatic au cours des dernières années. Selon Jukka Rantala, une croissance organique, un niveau élevé de R&D et de compétences internes, ainsi que des fusions et acquisitions aideront l'entreprise à créer une valeur optimale pour ses clients existants et nouveaux.

« L'année dernière, notre segment Procédés et Industrie a augmenté de plus de 30 %. Nous connaissons une croissance organique, mais les fusions et acquisitions stratégiques, comme avec CLA, sont également la pierre angulaire de notre stratégie. Nous recherchons en permanence des entreprises qui correspondent stratégiquement à notre offre et à nos clients ».

Jukka Rantala indique que cette acquisition est axée sur la stratégie et a été possible grâce au fait que Cadmatic est un bon partenaire qui écoute ses clients et leur fournit les fonctionnalités logicielles qu'ils demandent.

« Lorsque nous voyons un besoin clair du client, nous développons nous-mêmes les fonctionnalités, les produits et les services ou envisageons de les acquérir en dehors de l'entreprise », ajoute Jukka Rantala.

À propos de Cadmatic

Cadmatic est l'un des principaux développeurs de solutions logicielles numériques et intelligentes de conception 3D et de gestion de l'information pour les secteurs de l'énergie, des procédés, maritime et de la construction. Elle permet aux ingénieurs de construire un avenir et un monde meilleur en améliorant, en accélérant et en facilitant la conception, l'ingénierie, la construction et l'exploitation de navires, d'installations industrielles et de bâtiments. Cadmatic compte plus de 6 000 organisations clientes dans 60 pays.

www.cadmatic.com

À propos de CLA

La mission de CLA est de fournir des solutions logicielles et des services innovants aux titulaires EPC et aux propriétaires-exploitants qui exploitent l'infrastructure mondiale. Le succès de CLA repose sur des relations à long terme avec ses clients. Cela garantit que la stratégie de développement de produits de CLA répond aux besoins changeants de ses clients.

www.cla-it.com

