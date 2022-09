DAZN ACCÉLÈRE SA CROISSANCE MONDIALE AVEC L'ACQUISITION DES ENTREPRISES DU GROUPE ELEVEN





Le groupe DAZN a annoncé aujourd'hui l'acquisition de ELEVEN Sports et Team Whistle

L'opération accélère les ambitions de croissance mondiale de DAZN et sa stratégie de diversification

L'acquisition propulse DAZN au rang de plus grand détenteur de droits sportifs européens

LONDRES, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe DAZN, une plateforme sportive mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui un accord pour acquérir les entreprises mondiales de médias sportifs du groupe ELEVEN. L'accord élargit les capacités de DAZN dans le secteur du streaming sportif en direct et fait de DAZN un leader mondial dans cet espace en évolution rapide. Les avantages sont triples.

Des territoires nouveaux et étendus. Une fois achevée, la transaction permettra à DAZN de devenir le diffuseur des championnats de football de haut niveau au Portugal et en Belgique, deux nations européennes passionnées de football. Les activités du groupe ELEVEN viendront également compléter la position de leader de DAZN en Italie, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse et en Espagne, où DAZN détient les droits sur les principaux championnats nationaux de football. ELEVEN est également présent à Taïwan et sur d'autres marchés d'Asie du Sud-Est, ce qui permettra à DAZN de mieux s'implanter dans cette région où il est déjà leader au Japon.

Cette expansion géographique permet à DAZN d'accéder à de nouveaux publics à mesure qu'il développe sa plateforme mondiale et devient un guichet unique pour tout ce que souhaite un fan de sport : un endroit où il peut accéder à la plus grande bibliothèque de contenu en direct et à la demande, d'analyses, de résumés, de produits dérivés, de billetterie, de jeux et de paris. Cela renforcera l'activité et permet de réaliser des économies d'échelle.

Nouvelle source de revenus sur les réseaux sociaux. L'acquisition de Team Whistle, l'entreprise de médias appartenant à ELEVEN, permettra à DAZN d'atteindre un public plus jeune, de diversifier et d'étendre ses capacités d'engagement des fans, et de maximiser la valeur du portefeuille de droits de DAZN. Team Whistle se classe parmi les dix premières propriétés sportives médiatiques américaines selon ComScore, avec plus de 700 millions d'adeptes sur ses canaux, et un réseau de distribution croissant qui génère environ cinq milliards de vues par mois sur les plateformes sociales. La combinaison de l'activité complémentaire de Team Whistle avec les droits de contenu de DAZN crée une proposition puissante.

Des droits étendus sur le football. L'acquisition conforte DAZN dans son rôle de foyer mondial du football grâce à l'intégration de ELEVENsports.com et des 40 000 matchs qu'il diffuse chaque année. Grâce à une relation stratégique, ELEVEN joue un rôle clé dans le service OTT de la FIFA, FIFA+, en prenant en charge la production, la diffusion et la distribution des matchs en direct de plus de 90 associations membres de la FIFA. Il est à noter que les deux sociétés vont créer le plus grand portefeuille de contenu de football féminin au monde. ELEVEN propose des contenus féminins issus de six confédérations, qui viennent s'ajouter à l'impressionnante liste de DAZN, qui comprend notamment l'UEFA Women's Champions League, la Liga F en Espagne, la FA Women's Super League et la Women's FA Cup en Angleterre, ainsi que la WE League au Japon.

L'accord introduit un montant croissant d'environ 300 millions de dollars par an dans les revenus du groupe DAZN.

Shay Segev, PDG du groupe DAZN, a déclaré : « Cette acquisition ajoute de l'ampleur à notre activité. Il s'agit d'un grand pas en avant dans notre mission de devenir la première plateforme sportive mondiale. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'Andrea, Marc et l'équipe ont accompli et je suis impatient de travailler avec eux pour développer nos ambitions. Ensemble, nous formons l'équipe de direction la plus forte et la plus crédible du secteur. DAZN a investi dans la construction d'une plateforme sportive numérique révolutionnaire, où les fans peuvent profiter de toute la gamme de divertissements sportifs interactifs. Nous sommes impatients d'étendre ces capacités à de nouveaux marchés et de tirer parti des capacités d'ELEVEN au sein de DAZN. »

Marc Watson, PDG d'Eleven Group, a déclaré : « Nous voyons DAZN comme l'avenir de la diffusion sportive numérique et le foyer idéal pour ELEVEN. Le sport est un divertissement mondial et l'adhésion à DAZN sera transformatrice, nous permettant d'accéder à de plus grandes économies d'échelle et à une plateforme mondiale pour notre équipe talentueuse. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à propos de cet accord et je suis vraiment impatient de travailler avec Shay et l'équipe de DAZN. »

Kevin Mayer, président de DAZN, a déclaré : « Cet accord marque une accélération de notre stratégie visant à diversifier nos offres et à tirer parti de nos fantastiques propriétés sportives et de notre plateforme sur de nouveaux marchés et modèles économiques. Team Whistle est une entreprise en pleine croissance qui a fait ses preuves en matière de monétisation de contenus courts. Elle sera extrêmement précieuse pour DAZN, car nous cherchons à générer la valeur maximale de notre portefeuille de droits enviable, en créant de nouveaux formats de contenu pour atteindre de nouveaux publics et générer d'importants flux de revenus supplémentaires. Nous sommes impatients d'accueillir tous nos nouveaux collègues. »

Andrea Radrizzani, fondateur et président d'ELEVEN et propriétaire de Leeds United, a déclaré : « Nous avons développé une entreprise de médias sportifs prospère au cours des six dernières années avec ELEVEN, et nous sommes ravis que ce voyage se poursuive. La fusion offrira de plus grandes opportunités en tant que groupe pour continuer à construire une destination mondiale pour les fans de sport, ce qui était notre mission dès le premier jour. »

À l'issue de la transaction, Andrea Radrizzani, fondateur d'ELEVEN, rejoindra le conseil d'administration de DAZN en tant que directeur exécutif et soutiendra le développement commercial du groupe DAZN.

Créée en 2015, ELEVEN est une destination médiatique sportive offrant un divertissement de classe mondiale aux fans du monde entier, diffusant plus de 65 000 heures de contenu en direct au cours de l'année écoulée. Des plus grands événements sportifs du monde au meilleur sport local en passant par des programmes originaux primés, les fans bénéficient d'une offre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du meilleur contenu en direct et hors direct à travers le groupe ELEVEN.

En tant que plateforme numérique mondiale de divertissement sportif, DAZN est en passe de devenir la destination quotidienne des amateurs de sport du monde entier. Les ambitions de DAZN vont au-delà de la diffusion. La plateforme DAZN est en train de devenir un guichet unique pour tout ce que pourrait souhaiter un fan de sport. Bientôt, les clients de DAZN pourront non seulement regarder du sport en direct et à la demande, mais aussi écouter et lire des articles sur le sport, jouer à des jeux et parier, acheter des NFT, des billets et des produits dérivés.

L'opération est soumise à l'examen des autorités antitrust ; par conséquent, la date d'achèvement reste inconnue.

Guggenheim Securities a agi en tant que conseiller financier du Groupe ELEVEN pour cette transaction.

