Plongez au coeur d'une histoire mystérieuse et laissez-vous envoûter par la Suède

STOCKHOLM, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Une aventure littéraire inédite à vivre uniquement dans la nature suédoise. Les vastes forêts suédoises sont synonymes de splendeur et de tranquillité, mais elles sont également le théâtre de mille et une histoires mystiques. Visit Sweden invite les voyageurs à découvrir ses forêts féériques en se plongeant dans un conte audio envoûtant, écrit tout spécialement par le romancier à succès John Ajvide Lindqvist. Mais à une condition : le visiteur ne pourra écouter cette histoire que s'il se trouve dans une forêt en Suède.

Kiln ? une aventure littéraire inédite à vivre uniquement dans la nature suédoise

Le conte audio inédit, traduit en français, s'intitule Kiln et donne vie à toute la féérie de la nature suédoise. Écrit à la première personne, le conte invite le visiteur à se glisser dans la peau du personnage principal et à s'aventurer dans le tréfonds de la forêt. C'est là qu'il fera la rencontre d'une envoûtante huldra, une nymphe de la forêt issue de la mythologie suédoise. Mais attention : si vous souhaitez vous plonger dans cette histoire ensorcelante, vous devez vous trouver dans une forêt en Suède.

« Le surnaturel a toujours joué un rôle important dans la culture suédoise. On le retrouve dans les romans policiers et les films noirs qui font la renommée de la Suède mais c'est bien plus qu'un simple décor, » explique John Ajvide Lindqvist. « Désormais, les visiteurs du monde entier peuvent venir découvrir en personne cette facette surnaturelle de la Suède et vivre une expérience vraiment immersive. En tant qu'auteur de romans d'horreur, lorsque je pénètre dans une forêt, mon imagination est stimulée de toutes parts. Le côté sombre d'une pierre, les noeuds d'un arbre... C'est comme si la nature prenait vie et vous invitait à la suivre. »

Mythes, légendes et mode de vie nature à l'origine de cette invitation « défi »

Ce conte audio donne vie à la mythologie foisonnante de la Suède. Le pays attire de plus en plus de voyageurs, séduits par ses paysages naturels sauvages et son mode de vie, mis en avant dans de nombreux livres, films et séries TV populaires. Les récits suédois s'inscrivent à la croisée de la nature et du surnaturel et les mythes occupent une part importante de l'imaginaire collectif.

« Lorsque les gens organisent leurs vacances, on voit que beaucoup d'entre eux cherchent à découvrir de nouvelles choses. Nous voulons encourager le monde entier à venir vivre une expérience originale. » explique Nils Persson, directeur marketing chez Visit Sweden. « Selon la tradition, les forêts suédoises abritent de nombreuses créatures fascinantes. Aujourd'hui, nous vous invitons à venir découvrir ces lieux magnifiques et envoûtants... si l'aventure ne vous fait pas peur. »

Pour les plus courageux, une fois en Suède, le conte audio soumis à une restriction géographique est disponible gratuitement sur visitsweden.fr. Le site fournit des suggestions d'endroits où écouter l'histoire ainsi que des informations sur les différentes créatures mythologiques issues du folklore suédois.

