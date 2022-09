LE FPI PRO VEND NEUF IMMEUBLES DE COMMERCE DE DÉTAIL NON ESSENTIELS POUR UN PRODUIT BRUT DE 18,75 MILLIONS DE DOLLARS





MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO ») (TSX: PRV.UN) a annoncé aujourd'hui la vente d'un portefeuille de neuf immeubles de commerce de détail non essentiels qui sont situés dans l'Ouest canadien et dont la superficie locative brute totalise environ 94 000 pieds carrés. Le produit brut de cette vente s'est établi à 18,75 millions de dollars, exclusion faite des frais de clôture. Le produit de la vente sera affecté au remboursement de prêts hypothécaires connexes totalisant environ 14,1 millions de dollars et venant à échéance en 2023, et le solde sera affecté au remboursement partiel d'un prêt à terme.

« Nous sommes heureux de réaliser cette vente précédemment annoncée de neuf immeubles de commerce de détail non essentiels situés dans l'Ouest canadien, tandis que nous poursuivons la mise en oeuvre de notre stratégie consistant à axer notre portefeuille sur des actifs immobiliers de grande qualité principalement dans le secteur industriel. Cette aliénation nous rapproche également de notre objectif de réduction de notre ratio dette/valeur comptable brute à moins de 50 % », a déclaré James W. Beckerleg, président et chef de la direction du FPI PRO.

Immeubles vendus :

735 Main Street, Moose Jaw, SK

475 Albert Street , Regina, SK

, 4923 - 50th Street, Athabasca, AB

330 - 45th Street, Edson, AB

10015 - 107th Street, Westlock, AB

223 Main Street NW, Slave Lake, AB

418 Yellowhead Highway, Burns Lake , CB

, CB 8925 Granville Street , Port Hardy , CB

, , CB 610 Newman Road, Quesnel , CB

Autres aliénations d'immeubles éventuelles

Le FPI PRO négocie actuellement l'aliénation de quatre autres immeubles de commerce de détail non essentiels qui procurerait un produit brut d'environ 10 millions de dollars, exclusion faite des frais d'opération. Si ces immeubles sont vendus, le produit tiré de leur vente devrait être affecté au remboursement de la dette et aux fins générales de l'entreprise.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, notamment des énoncés portant sur des attentes, des plans de croissance et d'autres informations concernant la stratégie d'affaires et les plans futurs du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se rapportent notamment à la réduction du ratio dette/valeur comptable brute du FPI et à l'aliénation éventuelle d'immeubles de commerce de détail non essentiels pour une contrepartie d'au plus 10 millions de dollars, y compris à l'emploi prévu du produit de la vente. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO; et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt. Cependant, rien ne garantit que les pourparlers et les ententes du FPI au sujet des aliénations éventuelles déboucheront sur des ententes définitives ou la réalisation d'aliénations et, le cas échéant, aucune garantie ne peut être donnée quant au moment où de telles aliénations seront réalisées ou quant aux conditions de leur réalisation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos le 30 juin 2022, qui sont disponibles sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX: PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Fondé en 2013, le FPI PRO possède un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité au Canada, principalement axé sur le secteur industriel au sein de marchés secondaires solides.

