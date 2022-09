Bentley Systems annonce les finalistes du concours Going Digital Awards in Infrastructure 2022





Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd'hui les finalistes du concours Going Digital Awards in Infrastructure 2022. Ce programme annuel de remise de prix met à l'honneur le travail extraordinaire des utilisateurs de logiciels Bentley qui font progresser la conception, la construction et l'exploitation des infrastructures dans le monde entier. Onze jurés indépendants ont sélectionné les 36 finalistes parmi plus de 300 candidatures soumises par plus de 180 organisations de 47 pays, dans 12 catégories.

Les lauréats seront annoncés le 15 novembre lors de la cérémonie des Going Digital Awards in Infrastructure 2022 à l'InterContinental Park Lane de Londres, devant les membres invités de la presse et les dirigeants du secteur. Les présentations des finalistes seront disponibles via ce lien le 7 novembre 2022. Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir les acteurs qui se cachent derrière ces incroyables projets d'infrastructure et ce qu'ils ont à raconter sur l'exploitation des avancées numériques qui leur permet d'obtenir des résultats sans précédent.

Nicholas Cumins, Chief Operating Officer de Bentley, a déclaré : « Après avoir organisé l'événement en ligne pendant deux ans, nous sommes ravis de réunir en personne les finalistes des Going Digital Awards pour mettre à l'honneur leurs réalisations, ainsi que les membres de la presse et les experts du secteur. Les dirigeants de Bentley parleront des avancées numériques dans le domaine de l'infrastructure ainsi que des mises à jour concernant les applications Bentley et les innovations technologiques. »

Les finalistes du concours Going Digital Awards in Infrastructure 2022 sont :

Ponts et Tunnels

Ferrovial Construction and Alamo Nex Construction ? Extension nord-est (NEX) de la section centrale de l'IH35, San Antonio, Texas, États-Unis

? Extension nord-est (NEX) de la section centrale de l'IH35, San Antonio, Texas, États-Unis Southwest Municipal Engineering Design & Research Institute of China ? Application approfondie et collaborative de la technologie BIM pour la deuxième section de l'axe urbain est-ouest de Chengdu, Chengdu, Sichuan, Chine

? Application approfondie et collaborative de la technologie BIM pour la deuxième section de l'axe urbain est-ouest de Chengdu, Chengdu, Sichuan, Chine Zigong Urban Planning and Design Institute Co., Ltd. ? Sections C et D du projet de construction d'infrastructure pour la ceinture d'intégration de l'industrie urbaine entre le comté de Fushun et le comté de Rong (Zigong), ville de Zigong, Sichuan, Chine

Construction

Acciona ? Suppression sécurisée des passages à niveau dangereux grâce à la construction numérique, Melbourne, Victoria, Australie

? Suppression sécurisée des passages à niveau dangereux grâce à la construction numérique, Melbourne, Victoria, Australie China Railway 18th Bureau Group Co., Ltd. ? Application de la technologie BIM pour le tunnel de transmission en eaux très profondes dans le delta de la rivière des Perles, Foshan, Guangdong, Chine

? Application de la technologie BIM pour le tunnel de transmission en eaux très profondes dans le delta de la rivière des Perles, Foshan, Guangdong, Chine DPR Construction ? RMR 20 Massachusetts Ave., NW Repositioning, Washington, D.C., États-Unis

Ingénierie d'entreprise

Mott MacDonald ? Une bibliothèque d'objets intelligents pour l'Agence de l'Environnement, Royaume-Uni

? Une bibliothèque d'objets intelligents pour l'Agence de l'Environnement, Royaume-Uni National Highways ? Programme d'infrastructure complexe ? Déploiement de ProjectWise et d'iTwin pour un projet pilote sur la A303, Salisbury - Stonehenge, Wiltshire, Royaume-Uni

? Programme d'infrastructure complexe ? Déploiement de ProjectWise et d'iTwin pour un projet pilote sur la A303, Salisbury - Stonehenge, Wiltshire, Royaume-Uni WSB ? Démonstration de faisabilité numérique, Elk River, Minnesota, États-Unis

Installations, Campus et Villes

Kaunas University of Technology ? Jumeau numérique de Kaunas, Kaunas, Lituanie

? Jumeau numérique de Kaunas, Kaunas, Lituanie Kokusai Kogyo Co., Ltd. ? Projet PLATEAU : le plus grand projet de modèle urbain en 3D du Japon, ville de Numazu, préfecture de Shizuoka, et ville de Kaga, préfecture d'Ishikawa, Japon

? Projet PLATEAU : le plus grand projet de modèle urbain en 3D du Japon, ville de Numazu, préfecture de Shizuoka, et ville de Kaga, préfecture d'Ishikawa, Japon Aéroport de Sydney ? [email protected], Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, Australie

Géo-ingénierie

GHD ? Barrage de Cressbrook, Toowoomba, Queensland, Australie

? Barrage de Cressbrook, Toowoomba, Queensland, Australie Mott MacDonald ? Renforcer l'efficacité et la durabilité dans la réutilisation des matériaux grâce au geoBIM, Birmingham, Midlands de l'Ouest, Royaume-Uni

? Renforcer l'efficacité et la durabilité dans la réutilisation des matériaux grâce au geoBIM, Birmingham, Midlands de l'Ouest, Royaume-Uni PT Hutama Karya (Persero) ? Projet de barrage de Semantok, Nganjuk, Java oriental, Indonésie

Réseaux

Essential Energy ? Conception d'une sous-station intelligente, Essential Energy, Port Macquarie, Australie

? Conception d'une sous-station intelligente, Essential Energy, Port Macquarie, Australie POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd. ? Application numérique du cycle de vie complet à Wuhan Xudong pour un projet de sous-station électrique de 220 kV, Wuhan, Hubei, Chine

? Application numérique du cycle de vie complet à Wuhan Xudong pour un projet de sous-station électrique de 220 kV, Wuhan, Hubei, Chine State Grid Hengshui Electric Power Supply Company ? Utilisation étendue de la technologie BIM pour les réseaux d'énergie et transformation des processus d'ingénierie, Hengshui, Hebei, Chine

Transformation et Production d'énergie

OQ Upstream ? Numérisation ciblée pour la vérification de la fiabilité des actifs d'OQ, Oman

? Numérisation ciblée pour la vérification de la fiabilité des actifs d'OQ, Oman Sarawak Energy Berhad ? Modernisation de l'usine hydroélectrique de Bakun grâce à un jumeau numérique, Bintulu, Sarawak, Malaisie

? Modernisation de l'usine hydroélectrique de Bakun grâce à un jumeau numérique, Bintulu, Sarawak, Malaisie Shell Projects and Technology ? Une plateforme numérique pour la réalisation de projets en eaux profondes, Golfe du Mexique, Texas, États-Unis

Réseaux ferroviaires et Transports

Arcadis ? Carstairs, Écosse, Royaume-Uni

? Carstairs, Écosse, Royaume-Uni Oriental Consultants Global ? Projet de métro pour le Grand Manille (MMSP) - Phase 1, Grand Manille, Philippines

? Projet de métro pour le Grand Manille (MMSP) - Phase 1, Grand Manille, Philippines PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ? Un train à grande vitesse intégré et une gare sur la ligne Jakarta ? Bandung, Jakarta - Bandung, Indonésie

Routes et Autoroutes

AFRY ? Une nouvelle piste de test pour véhicules autonomes et électrifiés, Södertälje, région de Stockholm, Suède

? Une nouvelle piste de test pour véhicules autonomes et électrifiés, Södertälje, région de Stockholm, Suède Beca Ltd. ? Takitimu North Link, Tauranga, Baie de l'Abondance Occidentale, Nouvelle-Zélande

? Takitimu North Link, Tauranga, Baie de l'Abondance Occidentale, Nouvelle-Zélande Foth Infrastructure & Environment, LLC ? La ville de Perry innove ; Foth crée une carte numérique de la ville grâce à un jumeau numérique, Perry, Iowa, États-Unis

Ingénierie structurelle

Delhi Metro Rail Corporation Limited ? Conception et construction d'un tunnel et d'une station de métro à Krishna Park, métro de Delhi, New Delhi, Inde

? Conception et construction d'un tunnel et d'une station de métro à Krishna Park, métro de Delhi, New Delhi, Inde Sinotech Engineering Consultants, Ltd. ? Phase 2 du projet de TPC de parc éolien offshore à Changhua, comté de Changhua, Taïwan

? Phase 2 du projet de TPC de parc éolien offshore à Changhua, comté de Changhua, Taïwan WSP ? Livraison par WSP de la Unity Place avec une conception optimisée grâce aux innovations de Bentley, Milton Keynes, Buckinghamshire, Royaume-Uni

Géométrage et Surveillance des actifs

Aegea ? La carte 3D la plus exhaustive du Brésil pour les structures d'assainissement des eaux (numérisation de Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, Brésil

? La carte 3D la plus exhaustive du Brésil pour les structures d'assainissement des eaux (numérisation de Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, Brésil HDR ? Évaluation de l'état du barrage de Murray, comté de San Diego, Californie, États-Unis

? Évaluation de l'état du barrage de Murray, comté de San Diego, Californie, États-Unis Singapore Land Authority ? Un jumeau numérique de Singapour propulsé par la cartographie mobile, Singapour

Gestion des eaux et des eaux usées

Jacobs ? Station d'épuration de Tuas (TWRP) pour PUB, Agence nationale pour l'Eau de Singapour, Singapour

? Station d'épuration de Tuas (TWRP) pour PUB, Agence nationale pour l'Eau de Singapour, Singapour L&T Construction ? Développement et gestion des services d'approvisionnement pour le projet Nadaprabhu Kempegowda Layout (NPKL), Bangalore, Karnataka, Inde

? Développement et gestion des services d'approvisionnement pour le projet Nadaprabhu Kempegowda Layout (NPKL), Bangalore, Karnataka, Inde MWH Treatment, dans le cadre de la coentreprise Advance Plus Framework avec J Murphys & Sons ? Projet d'investissement à Burnley pour le traitement des eaux usées, Burnley, Royaume-Uni

Pour en savoir plus sur les finalistes, rendez-vous sur notre site Internet via ce lien.

