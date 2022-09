Chicago O'Hare détrône Londres Heathrow au premier rang des aéroports les plus connectés





L'OAG, la principale plateforme de données de l'industrie mondiale du voyage, a publié aujourd'hui Megahubs 2022, le Top 50 des aéroports les plus connectés dans le monde. Mis à jour pour la dernière fois en 2019, Megahubs offre un regard neuf sur la manière dont les perturbations actuelles des voyages affectent la connectivité mondiale.

Si Londres Heathrow (LHR) a conservé sa première place parmi les hubs européens, son classement mondial a chuté de la première place en 2019 à la 22e cette année. L'aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) et l'aéroport de Francfort (FRA) ont connu des baisses similaires, disparaissant du top 10 pour se retrouver respectivement à la 27e et à la 30e place.

Les aéroports américains ont dominé le classement mondial du Megahubs, avec Chicago O'Hare (ORD ; n°1), l'aéroport international de Dallas/Fort Worth (DFW ; n°2) et l'aéroport international d'Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL ; n°3) qui ont terminé dans le top 3 des aéroports les plus connectés au monde. L'aéroport international de Mexico City Juarez (MEX) est le Megahub non américain le mieux classé, se hissant au 8e rang, gagnant 7 places par rapport à son classement au 15e rang en 2019.

« Le marché mondial ne s'est pas encore totalement remis de la post-pandémie. Même si les États-Unis dominent actuellement en raison de la solidité de leur marché intérieur, il se pourrait que l'Europe et d'autres hubs internationaux rattrapent leur retard au cours des 12 prochains mois, puisque la filière s'efforce de se rétablir complètement », déclare John Grant, Analyste en chef chez OAG.

Le Megahub le plus connecté en Asie-Pacifique est l'aéroport international Indira Gandhi (DEL), l'aéroport international de Hong Kong étant sorti du Top 50. L'aéroport international de Mumbai (BOM) se classe au 6e rang en Asie-Pacifique alors que l'aéroport Changi de Singapour (SIN) chute au 12e rang.

Pour plus d'informations sur Megahubs 2022 et la méthodologie complète, consultez l'analyse ici.

