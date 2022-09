Présentation de Movement by project44tm, la plateforme de visibilité dont les entreprises ont besoin pour faire fonctionner leur chaîne d'approvisionnement.





project44 lance une plateforme révolutionnaire pour offrir connectivité et transparence à tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement afin que celle-ci soit plus connectée, prévisible et durable.

CHICAGO, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- project44, le tissu conjonctif de la chaîne d'approvisionnement mondiale, a annoncé aujourd'hui le lancement de Movement by project44TM, une plateforme révolutionnaire qui offre à tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement ? que ce soit les expéditeurs, les transporteurs, les professionnels de la logistique et plus encore - la transparence et la collaboration dont ils ont besoin pour que les chaînes d'approvisionnement fonctionnent. Pour la première fois, Movement by project44 combine la puissance de l'ensemble des solutions de project44, y compris ses produits développés en interne et ses capacités acquises, en une seule et unique plate-forme.

"Les personnes, les organisations et les économies dépendent de la circulation efficace des marchandises dans le monde, mais les dernières années ont montré à quel point la capacité de la demande est volatile, à quel point il peut être difficile pour les transporteurs de trouver les bons chargements et à quel point les délais de livraison sont imprévisibles", a déclaré Jett McCandless, fondateur et PDG de project44. « Movement permet la visibilité, l'agilité et l'automatisation du flux de travail, mais surtout, il favorise la collaboration. C'est la clé ! Ensemble, nous pouvons faire fonctionner les chaînes d'approvisionnement, améliorer les vies et garantir l'accès aux biens dont le monde a besoin.

Movement permet aux équipes de gérer les exceptions, de rationaliser les opérations d'expédition, d'automatiser les processus manuels et de collaborer pour résoudre les problèmes des clients, le tout à partir d'une seule plateforme. Elle apporte de la valeur en offrant une visibilité complète au niveau des commandes dans tous les modes à l'échelle mondiale, y compris les estimations multimodales, de la matière première à la porte du consommateur. Elle fournit des informations et des capacités de flux de travail de bout en bout - avant, pendant et après le transit. Tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement peuvent l'utiliser, quel que soit leur rôle, et peuvent fournir des données à n'importe quelle personne ou système. L'interface intuitive et les API unifiées simplifient la résolution des problèmes, et Movement permet des opérations transparentes basées sur les données.

"En tant que plus grand brasseur au monde, il nous appartient d'ouvrir la voie pour l'espace agroalimentaire en investissant dans des technologies qui apporteront le plus de valeur à nos clients tout en faisant face aux défis imprévisibles de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Andreea Calin, Logistique. Responsable de la transformation des opérations logistiques, Anheuser-Busch InBev Europe. "Avec Movement, nous espérons gérer facilement les opérations logistiques dans un seul endroit convivial et dépasser les attentes croissantes des clients de manière efficace, fiable et durable. »

"Movement possède le plus grand réseau de transporteurs, de prestataires de services logistiques, d'expéditeurs, de fournisseurs de technologie et de consommateurs connectés du secteur et peut créer des connexions pour ceux qui ne font pas encore partie du réseau plus rapidement que n'importe quel concurrent. project44 dispose également de l'ensemble de données le plus robuste et la technologie de science des données la plus sophistiquée du secteur et offre la plus grande étendue, profondeur et qualité de visibilité disponible partout.

«Nous nous devons de fournir à nos clients des solutions de fret spécialisées en fonction de leurs besoins et de leurs horaires individuels», a déclaré Paul Foster, vice-président du développement et des intégrations, JAS Worldwide. « Les chaînes d'approvisionnement mondiales peuvent être imprévisibles, et pour répondre aux besoins des clients, une technologie innovante conviviale, fiable et informative est necessaire. Movement nous donnera la visibilité de bout en bout dont nous avons besoin pour gérer une logistique de haut niveau afin de répondre et de dépasser les attentes des clients.

Avec Movement, les expéditeurs peuvent augmenter la fiabilité des délais et optimiser la ponctualité des livraisons afin de réduire les coûts et améliorer la satisfaction des clients. Les professionnels de la logistique peuvent utiliser Movement pour renforcer la précision des données et accroitre la productivité afin d'augmenter les revenus. Movement permet aux opérateurs de favoriser l'adoption du numérique, d'obtenir des données plus précises et de gagner en efficacité grâce à l'automatisation pour devenir plus compétitifs. Les chauffeurs peuvent réduire les appels de contrôle et les temps d'arrêt, offrant une visibilité en temps réel et sécurisant des chargements plus rentables tout en obtenant des avantages en tant que transporteur privilégié.

« En tant que Girteka, la plus grande société de transport basée sur des actifs en Europe, nous avons un objectif clair : être le premier choix évident pour les clients, les collègues, les partenaires, la communauté et les actionnaires », a déclaré Edvardas Liachovi?ius, PDG de Girteka Holding. "En tant qu'entreprise, nous avons développé une base solide pour façonner la future entreprise intelligente et investir stratégiquement dans des technologies qui soutiennent notre vision de devenir le leader européen de la logistique qui influence le marché et fait partie du Top 10. Nous avons un partenariat solide à long terme avec project44, et nous tirons déjà parti de leur solution RTV reconnue sur le marché. La prochaine étape consiste à tirer parti de la plateforme Movement qui nous permettra de mieux gérer les données des transporteurs et des clients, favorisant une plus grande collaboration, un accès à des informations en temps réel et des flux de travail rationalisés à travers la chaîne d'approvisionnement.

L'interface utilisateur de Movement est hautement adaptative, plus intuitive et utile pour un large public, de plus les partenariats de l'écosystème de project44 et l'architecture API-first rendent Movement compatible avec n'importe quel tiers ou système. L'architecture back-end du produit et l'UX ont été repensées afin d'optimiser l'expérience client.

Le partenaire de choix pour plus de chaînes d'approvisionnement mondiales que toute autre technologie, project44 est un leader du marché, comme le reconnaissent des analystes indépendants, les avis des utilisateurs et des clients. Cela donne à project44 la perspicacité, l'échelle, les compétences et les partenariats nécessaires pour construire une plate-forme unique capable de faire fonctionner les chaînes d'approvisionnement pour tout le monde : Movement by project44tm.

"La plupart des fournisseurs de visibilité proposent un mode unique ou un ensemble restreint de fonctionnalités", a ajouté McCandless. "Ils parlent d'un" vitrage unique ", mais sans la capacité de s'adapter aux préférences de l'utilisateur, ces solutions sont unidimensionnelles, ce qui appartient au passé. Movement est l'avenir. Il est multidimensionnel, où chaque facette présente une perspective unique adaptée aux besoins de l'utilisateur. Ce niveau de configurabilité, de valeur et de collaboration est nécessaire pour relever les plus grands défis mondiaux de la chaîne d'approvisionnement. Le nom «Movement» représente le rôle que nous jouons tous pour les résoudre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'industrie. »

À propos de project44

project44 a pour mission de faire fonctionner les chaînes d'approvisionnement. En tant que tissu conjonctif de la chaîne d'approvisionnement, project44 exploite la plate-forme de visibilité de bout en bout la plus fiable au monde qui suit plus d'un milliard d'expéditions uniques par an, pour plus de 1 200 marques comprenant les plus grandes mondialement reconnu, que ce soit dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de la vente au détail, des sciences de la vie, de l'agroalimentaire, ainsi que du pétrole, de la chimie et du gaz. Grâce à project44, les expéditeurs et les transporteurs du monde entier bénéficient d'une plus grande prévisibilité, résilience et durabilité.

Leader incontesté du marché, project44 a été nommé leader dans le Magic Quadrant de Gartner, n°1 dans FreightWaves FreightTech 2022, quintuple leader de la satisfaction client par la Supply Chain Visibility Grid de G2, l'un des 100 grands partenaires de la chaîne d'approvisionnement de SupplyChainBrain en 2022, et le choix du client dans le rapport Gartner Peer Insights Voice of the Customer. project44 a son siège social à Chicago avec une équipe diversifiée repartie dans 23 bureaux mondiaux, dont Austin, Amsterdam, Cracovie, Paris, São Paulo, Shanghai et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur project44.com.

