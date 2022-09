ISG Provider Lenstm : SAP étend son écosystème en France grâce à la migration vers le cloud





Le marché français spécialisé dans les produits SAP est en pleine essor. De plus en plus d'entreprises poursuivent leurs migrations vers SAP S/4HANA et le cloud pour renforcer leur agilité et leur résilience. C'est ce que révèle le nouveau rapport publié par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et de recherche mondial spécialiste des technologies.

Le rapport ?ISG Provider Lenstm SAP Ecosystem 2022 ? Marché Français' indique que de nombreuses entreprises du marché français font appel à l'expertise et aux ressources de prestataires dans le cadre de la transformation et la gestion des déploiements SAP. Selon le rapport, les ETIs restent plus prudentes sur ce marché, malgré des migrations importantes de grandes entreprises, déclenchées par la complexité croissante des systèmes SAP et la nécessité d'un hébergement dans le cloud.

« La gestion interne des applications SAP est de plus en plus rare en France », a déclaré Lyonel Roüast, Partner et President d'ISG pour SEMEA. « De nombreuses entreprises conservent leur ERP traditionnel, mais l'adoption des contrats de services managés est en pleine croissance. »

La pandémie de Covid-19 a d'autant plus stimulé l'intérêt des entreprises du marché français pour les services de cloud computing. De nombreuses entreprises ont en effet eu du mal à assurer la disponibilité et la sécurité de leurs systèmes d'information au pic de la crise, indique le rapport. Souvent critiques pour l'entreprise, les applications SAP sont parmi les premières à être placées dans une infrastructure cloud.

« Les entreprises du marché français reconnaissent aujourd'hui les capacités des fournisseurs de services cloud », a indiqué Jan Erik Aase, partenaire et analyste de l'ISG Provider Lens Research. « La plupart des organisations privilégient encore les clouds privés, mais les clouds hybrides se démocratisent de plus en plus. »

Dans le même temps, la complexité croissante des solutions SAP a submergé les départements IT de nombreuses entreprises du marché français, selon ISG. Cette tendance suscite un intérêt accru pour les outils sophistiqués disponibles via SAP S/4HANA, SAP Business Technology Platform (BTP) et le programme ?RISE with SAP'. Les fournisseurs de services deviennent des partenaires majeurs dans le déploiement de ces solutions. Cependant, certains clients de SAP en France se méfient encore du fait que BTP et ?RISE avec SAP' les lient trop étroitement à SAP.

Selon le rapport d'ISG, les ETIs du marché français adoptent une approche différente lors de la modernisation de SAP et de la sélection des fournisseurs de services. La plupart des clients de taille moyenne de SAP utilisent encore la suite ERP traditionnelle ECC6, dont SAP prévoit de cesser la maintenance en 2027. Ils ne sont pas encore passés au cloud et appréhendent les changements majeurs. Ces entreprises privilégient également les fournisseurs locaux, en raison de leur proximité, de la facilité d'interaction et de l'absence de barrière linguistique.

Le rapport explore un large panel de tendances dans l'écosystème SAP en France, notamment l'importance des capacités de personnalisation, la pénurie de talents à laquelle sont confrontés les prestataires de services, et les points de comparaison entre des prestataires mondiaux et locaux.

Le rapport ISG Provider Lenstm SAP Ecosystem 2022 dédié au marché français évalue les capacités de 29 prestataires dans quatre quadrants : Transformation du système SAP S/4HANA, Services applicatifs managés pour SAP ERP, Plateforme managée et services cloud pour SAP, et Plateforme technologique de gestion SAP.

Le rapport désigne Accenture, Atos et Capgemini leaders dans quatre quadrants. Il désigne DXC Technology et TCS leaders dans deux quadrants, et IBM, oXya et T-Systems leaders dans un quadrant chacun.

En outre, T-Systems a été nommée entreprise « Rising Star » avec des « portefeuilles prometteurs » et un « potentiel futur élevé » selon la définition d'ISG - dans deux quadrants. PASàPAS et Wipro Networks ont été aussi désignées Rising Stars dans un quadrant.

Des versions personnalisées du rapport sont disponibles sur les sites web de Capgemini et oXya.

Le rapport ISG Provider Lenstm SAP Ecosystem 2022 sur le marché français est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page web.

