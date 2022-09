Le très convoité palmarès des meilleurs de Sunwing est de retour avec plus de destinations, plus d'hôtels parmi les mieux cotés et plus de vacances amusantes pour la saison 2022-2023





MONTRÉAL, 26 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de s'assurer que les Canadiens ont tout ce dont ils ont besoin pour planifier des escapades extraordinaires sous les tropiques, Sunwing dévoile son deuxième palmarès annuel des meilleurs, offrant plus de contenu, plus de forfaits tout compris et plus d'inspiration de vacances que jamais auparavant. Basée sur des avis des clients, des classifications par étoiles et des conseils d'experts en voyage, la dernière édition présente une sélection soignée des meilleures expériences de vacances avec Sunwing : des nouvelles destinations tropicales aux meilleurs hôtels pour les familles et les adultes, en passant par les spas les plus luxueux, les plus belles plages et bien plus.



« Avec autant de choix à considérer avant la saison hivernale, nos clients se tournent vers nous en tant qu'experts pour trouver de l'inspiration ainsi que les destinations et hôtels les mieux cotés qui répondent à leurs besoins spécifiques », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Après le succès de sa première édition, notre palmarès des meilleurs ne présente que les meilleures options pour nos clients dans un plus grand nombre de destinations que nous offrons, avec deux fois plus de contenu et d'expériences de vacances auxquelles ils peuvent facilement accéder depuis l'aéroport local de leur choix. »

Sunwing présentera quatre collections comptant 25 catégories et plus de 100 hôtels tout compris, destinations et attraits locaux pour des expériences de voyage inoubliables. Voici quelques-unes des catégories de la gamme 2022-2023 :

Les meilleurs nouveaux hôtels , notamment le Royalton Splash Riviera Cancun et le Riu Latino, en vedette le 26 septembre 2022;

, notamment le Royalton Splash Riviera Cancun et le Riu Latino, en vedette le 26 septembre 2022; Les meilleures nouvelles destinations , y compris Cayo Largo et San Andrés, en vedette le 3 octobre 2022;

, y compris Cayo Largo et San Andrés, en vedette le 3 octobre 2022; Les meilleurs parcs aquatiques au Nickelodeon Hotels and Resorts Riviera Maya et au Riu Guanacaste, en vedette le 10 octobre 2022;

au Nickelodeon Hotels and Resorts Riviera Maya et au Riu Guanacaste, en vedette le 10 octobre 2022; Les meilleurs hôtels avec spa, notamment le Dreams Natura Resort and Spa by AMR Collection et le Paradisus Rio de Oro Resort and Spa, en direct le 17 octobre 2022.

Vous pouvez consulter la liste complète, qui sera mise à jour chaque semaine au cours du mois à venir, sur https://www.sunwing.ca/fr/best-vacations.

De plus, Sunwing aide ses clients à planifier leurs futures escapades et à se préparer aux imprévus en proposant encore plus d'options pour voyager l'esprit tranquille. Le voyagiste a mis à jour son Plan de protection Sans souci et a lancé le Plan de protection Sans souci Plus*, une nouvelle couverture qui offre plus de flexibilité afin que les clients puissent partir en vacances en toute confiance cet hiver et au-delà.

*Des modalités et conditions s'appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés vers les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

[email protected]

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

[email protected]

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5e4b975-f55b-4950-8627-806e1819b6b5/fr

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 15:45 et diffusé par :