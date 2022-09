PERMETTRE À LA POPULATION CANADIENNE D'INVESTIR DANS UN AVENIR ÉCONOMIQUE DURABLE





Co-operators lance des portefeuilles de placement durable afin d'aider la communauté d'investissement à bâtir son patrimoine en ayant un impact sur ce qui compte le plus.

TORONTO, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Co-operators se maintient en tête du secteur en utilisant le pouvoir de son actif investi pour contribuer à une société plus durable. Poussant sa mission un peu plus loin, l'entreprise a lancé les portefeuilles durables Co-operators, un nouveau produit de placement pour la clientèle de détail. Ces portefeuilles sont distribués exclusivement par Services d'investissement financier Co-operators inc. (SIFC). Ce récent ajout à la gamme de produits de gestion du patrimoine de Co-operators a pour but d'aider les investisseurs et investisseuses du pays à atteindre leurs objectifs financiers tout en soutenant activement les plus grands enjeux sociaux et environnementaux de la société.

Notre objectif est de nous poser en chef de file dans la transition vers l'économie du futur.

À la fin de 2021, Co-operators avait placé 21,2 % de son portefeuille (soit 2,64 milliards de dollars) dans des investissements d'impact qui contribuent, de façon mesurable, à régler des problèmes environnementaux et sociaux urgents, comme les changements climatiques, le développement communautaire, la santé et le mieux-être ainsi que l'éducation. C'est le pourcentage d'investissements d'impact le plus élevé pour une institution financière au Canada. L'entreprise vise également à placer 50 % de son portefeuille dans des investissements d'impact et de transition climatique d'ici 2026, et 60 % d'ici 2030.

« Notre objectif est de nous poser en chef de file dans la transition vers l'économie du futur. Pour ce faire, nous avons mis au point une solution permettant à la communauté d'investissement canadienne de se constituer un patrimoine tout en relevant les défis environnementaux et sociaux à long terme grâce au même cadre que celui que nous utilisons pour nos propres investissements, dit Rob Wesseling, chef de la direction de Co-operators. Nous croyons que la population canadienne veut investir de façon responsable, et ces produits permettent à notre clientèle d'investir en respectant sa tolérance au risque tout en voulant contribuer à un changement positif et significatif pour les générations futures ».

Les portefeuilles durables Co-operators - gérés par Addenda Capital, une entreprise membre du groupe de sociétés Co-operators et une pionnière de l'investissement d'impact au Canada - regroupent cinq portefeuilles qui proposent des niveaux de risque différents et qui exploitent des fonds communs de placement d'Addenda Capital.

« Les questions environnementales et sociales en jeu sont majeures, et l'inaction n'est pas une option », affirme Roger Beauchemin, président et chef de la direction d'Addenda Capital. « Nous nous efforçons d'enrichir l'analyse des investissements avec l'évaluation de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour mieux comprendre les risques et occasions qui pourraient entraîner un impact potentiel. Nous cherchons également à mettre à contribution les actifs que nous confient nos investisseurs afin de générer des résultats positifs pour un monde meilleur. »

Il y a une occasion financière légitime à donner priorité aux facteurs ESG et aux stratégies d'investissement d'impact. Plus que jamais, les entreprises mettent en oeuvre des projets visant à réduire les émissions et à faire progresser les solutions aux changements climatiques. En soutenant la transition vers le net zéro par ses placements, la population canadienne peut contribuer à façonner l'économie durable de l'avenir.

« Nous croyons que si on leur demande "Voulez-vous un air plus propre, des logements plus abordables et davantage de lits dans les centres de soins de longue durée?", les Canadiens et Canadiennes répondront "Oui". Nous avons l'obligation de leur fournir un instrument de placement pouvant leur permettre de se joindre à nous afin de contribuer à ce dénouement », poursuit M. Wesseling.

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multiproduit et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 61,5 milliards de dollars. Co?operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 76 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs de carboneutralité dans ses activités et placements, d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée. Certains produits ne sont pas offerts dans toutes les provinces. Co-operators s'engage à protéger la vie privée de sa clientèle, ainsi que la confidentialité, l'exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de ses affaires. Veuillez consulter notre politique de protection des renseignements personnels pour en savoir plus. Les fonds communs de placement sont offerts aux résidentes et résidents canadiens par l'intermédiaire de Services d'investissement financier Co-operators inc. partout au Canada, sauf au Québec et dans les territoires. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Sauf indication contraire, les titres des fonds communs de placement et les soldes de trésorerie ne sont pas assurés ni garantis, leur valeur change fréquemment et il est possible que leur rendement antérieur ne se reproduise pas.

À propos d'Addenda Capital

Forte d'un actif sous gestion de plus de 34 milliards, Addenda Capital est reconnue comme un chef de file de l'investissement durable. De la transition climatique à l'investissement d'impact en passant par des stratégies traditionnelles, nos solutions multi-actifs visent à créer de la valeur ajoutée pour une clientèle qui inclut des investisseurs institutionnels et privés. À une époque, nous avons enrichi notre processus d'investissement pour y intégrer l'analyse d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Aujourd'hui, nous jouons un rôle actif dans le virage vers une économie carboneutre en demeurant fidèles à notre engagement : servir nos clients et générer de la richesse durable pour un avenir meilleur. Visitez addendacapital.com, rejoignez-nous sur LinkedIn ou suivez-nous sur Twitter @Addenda_FR.

