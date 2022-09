VALORISATION DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION : LE CPQ LANCE UNE CAMPAGNE SUR TIKTOK POUR REJOINDRE LES JEUNES





MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est fier d'annoncer le lancement de sa campagne numérique de valorisation du secteur de la construction auprès de la relève, Trouve ton chantier. Grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, les jeunes découvriront les métiers en construction et seront informés des nombreuses possibilités de faire carrière dans ce secteur.

Bien qu'il soit un grand moteur économique au Québec, le milieu de la construction peine, comme dans bien d'autres secteurs d'activités, à recruter du nouveau personnel. Plus de 17 000 postes sont présentement à combler dans la province.

« Les résultats de l'enquête Léger menée au printemps 2021 ont révélé que l'industrie de la construction souffre d'un déficit de notoriété important auprès des jeunes. Ces derniers connaissent mal les opportunités de carrière et entretiennent certains préjugés à l'égard de la construction. Avec les différents leaders du milieu, l'objectif est de mener une campagne de promotion qui s'adresse aux jeunes qui sont en train de réfléchir à leur avenir professionnel. On veut les rejoindre dans leur langage, dans leurs réseaux de communication », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

En plus de lancer le microsite trouvetonchantier.ca, le CPQ a fait appel à des influenceurs pour créer des contenus humoristiques qui circuleront sur TikTok à compter de cette semaine. La campagne s'associe aussi à Academos afin de jumeler des jeunes avec des mentor.e.s qui opèrent déjà dans la construction. La campagne d'influence s'échelonnera tout au long de l'automne.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la Stratégie globale de promotion et de valorisation des métiers et professions 2018-2023, issue du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre et soutenue financièrement par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Elle est menée en collaboration avec l'Association de la construction du Québec (ACQ), l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec (AEMQ), l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), la Commission de la construction du Québec (CCQ), et la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ).

Pour voir les contenus, le mot-clic ou hastag à suivre est #trouvetonchantier.

