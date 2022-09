Vantage remporte trois prix aux Global Forex Awards 2022





SINGAPOUR, 24 septembre 2022 /CNW/ - Vantage, le courtier mondial multi-actifs, a reçu trois prix aux Global Forex Awards 2022 - Retail, organisés par Holiston Media.

Vantage a été reconnu dans trois catégories : « Best Forex Mobile Trading Platform/App - Global », « Best Forex Trade Execution - Global » et « Most Trusted Forex Broker - Asia ».

Les Global Forex Awards 2022 - Retail, qui en sont à leur cinquième édition, honorent les entreprises qui utilisent des technologies de pointe et offrent des opérations à faible coût, des outils d'étude de marché complets, des programmes de formation avancés et un service à la clientèle de classe mondiale aux commerçants de détail.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce chez Vantage, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir ces prix au Global Forex Awards 2022 - Retail. Vantage a connu un changement majeur depuis notre exercice de renouvellement de l'image de marque l'an dernier, et ces prix sont une confirmation de l'orientation que nous avons prise en tant qu'entreprise. »

« Il s'agit d'une célébration du travail acharné et de la détermination de notre équipe à Vantage, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. J'aimerais également profiter de l'occasion pour remercier nos clients qui nous ont appuyés au fil des ans et qui demeurent notre plus grande motivation pour continuer à nous améliorer. »

Lian Jie, directrice adjointe du marketing de l'application chez Vantage, a ajouté : « Il s'agit du quatrième prix remporté par notre équipe de l'application Vantage, et il témoigne des heures de développement qu'elle a entreprises pour rendre notre application plus puissante et plus intuitive que jamais. »

Depuis sa refonte, Vantage a reçu un certain nombre de prix reconnus dans l'industrie, notamment « Best in CFD trading 2022 » aux Global Business Awards de 2022 de The European, « Best Broker Australia », « Best Customer Support Australia » et « Best Mobile Trading App » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

À propos de Vantage

Vantage est un courtier mondial multi-actifs qui offre à ses clients l'accès à un service souple et puissant pour négocier des contrats sur la différence dans les secteurs du commerce des devises, des marchandises, des indices boursiers et des actions.

L'entreprise a plus de 10 ans d'expérience sur le marché. Elle compte maintenant plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux à l'échelle mondiale.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée d'échanges et une plateforme de négociation plus rapide et plus simple qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

Soyez en mesure de mieux tirer parti des occasions de marché gagnantes lorsque vous

négociez plus intelligemment avec @vantage.

www.vantagemarkets.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1906303/230922_Two_Awards_DI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage

Communiqué envoyé le 24 septembre 2022 à 16:36 et diffusé par :