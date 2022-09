Évasion du Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci





MAPLE CREEK, SK, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Le 23 septembre 2022, lors du dénombrement de 13h15, le personnel du Pavillon du ressourcement Okimaw Ohci un établissement fédéral à niveaux de sécurité multiples, a découvert que Anna Rose Cook manquait à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le détachement de Maple Creek de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et un mandat d'arrestation a été lancé contre elle.

Anna Rose Cook, âgée de 30 ans, mesure 168 cm (5 pi 6 po) et pèse 56 kg (123 lb). Elle a le teint pâle, les yeux bleus et les cheveux blonds. Elle a une cicatrice au-dessus de son oeil droit, un tatouage sur son poignet droit « Darrell » et un tatouage sur le bas de la jambe droite « Lindgrin ».

Elle purge actuellement une peine de deux ans pour possession de biens criminellement obtenus de moins de 5 000 $ (X3), possession de biens criminellement obtenus de plus de 5 000 $ (X4), vol de carte de crédit (X2), fabriquer, a en sa possession et vend une pièce d'identité, méfait concernant d'autres biens, ne pas se conformer à l'ordre, fuite d'un agent de la paix, entrave à un agent de la paix et obtenir frauduleusement un moyen de transport.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Anna Rose Cook est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver la délinquante le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation de la détenue.

