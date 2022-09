La République de Corée et le Canada : l'union fait la force - Déclaration des dirigeants





OTTAWA, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Nous, le premier ministre Justin Trudeau du Canada et le président Yoon Suk Yeol de la République de Corée, nous sommes réunis à Ottawa aujourd'hui pour souligner et resserrer une vive amitié, qui se reflète dans la profondeur et la diversité de nos liens.

À l'aube du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et la République de Corée qui aura lieu en 2023, nous reconnaissons le caractère unique de notre amitié, qui s'est forgée dans le creuset de la guerre et repose sur des liens entre nos peuples, sur un attachement commun au multiculturalisme, au commerce mondial et à l'ordre international fondé sur des règles ainsi que sur le même esprit novateur, créatif et entrepreneurial.

Le Canada et la République de Corée sont depuis longtemps des partenaires aux vues similaires au chapitre de la paix et de la stabilité. Le Canada a été solidaire de la République de Corée durant la guerre de Corée. Il s'est porté à la défense du peuple coréen, mais aussi de l'ordre international que nous étions à bâtir et qui s'est concrétisé aux Nations Unies. Depuis, nous travaillons de concert afin de protéger et de renforcer la démocratie, la sécurité et les droits de la personne, dont les droits des femmes et des filles, dans la région et ailleurs dans le monde. Nous réitérons notre objectif commun qui consiste à parvenir à une dénucléarisation complète de la Corée du Nord. Le président Yoon a expliqué l'« initiative audacieuse » de la République de Corée, et le premier ministre Trudeau a exprimé son plein appui envers les efforts que déploie le président Yoon pour arriver à une péninsule coréenne pacifique, prospère et dénucléarisée.

Nos peuples ont noué de forts liens également. Bien des Canadiens et des Coréens vivent, travaillent et étudient dans l'autre pays et bâtissent ainsi des communautés, des familles et des entreprises dynamiques. Ils font désormais partie intégrante de notre tissu culturel et font toute la force de notre amitié. De même, bon nombre de nos étudiants ont fait leur vie dans l'autre pays ou étudié dans l'une de nos universités de calibre mondial et, ainsi, ont créé un vaste réseau d'amitiés entre le Canada et la République de Corée.

Notre longue amitié, marquée par l'établissement de l'ambassade canadienne en Corée en 1973 et de l'ambassade coréenne au Canada en 1965, a été renforcée récemment lorsque nous avons établi le Partenariat stratégique entre le Canada et la République de Corée et signé par la suite l'Accord de libre-échange Canada-Corée et l'Accord de coopération en science, technologie et innovation. Ces accords sont au centre de notre amitié durable, et ils contribuent à accroître le commerce et à stimuler la prospérité économique de nos deux pays ainsi qu'à faciliter la collaboration entre nos chercheurs, scientifiques et entrepreneurs les plus innovateurs.

Plus que jamais, le Canada et la République de Corée - les Canadiens et les Coréens - sont prêts à moderniser leur relation bilatérale et à promouvoir, au moyen de mesures collectives, des valeurs partagées. Aujourd'hui, nous renforçons notre relation bilatérale en concluant un partenariat stratégique global qui touche divers domaines, notamment les valeurs, la sécurité, la prospérité et la durabilité, et qui s'articule autour des cinq priorités communes suivantes :

Défendre le système international fondé sur des règles, la démocratie, la liberté, les droits de la personne et l'égalité des sexes



Renforcer les partenariats en matière de sécurité et de défense, notamment dans les domaines du maintien de la paix et de la sécurité maritime



Améliorer la prospérité économique et la sécurité, coopérer à l'égard des chaînes d'approvisionnement, des minéraux critiques et de la science, de la technologie et de l'innovation et promouvoir le commerce et l'investissement



Relever les défis liés aux changements climatiques et à l'environnement, favoriser la sécurité énergétique et mettre en valeur des sources d'énergie durables



Renforcer les partenariats dans les domaines de la santé et de la culture

En vue de la mise en oeuvre de notre partenariat stratégique global, nous sommes heureux de saluer conjointement la création d'un dialogue annuel entre le Canada et la République de Corée sur les changements climatiques, le renouvellement du protocole d'entente sur la coopération en matière de matériel de défense entre l'Administration du programme d'acquisition de la défense de la Corée et le ministère de la Défense nationale du Canada ainsi que le renouvellement du protocole d'entente sur le partenariat en matière de technologie et d'innovation industrielles entre le Korea Institute for Advancement of Technology et le Conseil national de recherches du Canada.

Aujourd'hui, nous avons convenu de travailler au lancement d'un dialogue de haut niveau sur la sécurité économique entre les ministres des Affaires étrangères et de l'Industrie. Conscients du lien de plus en plus important entre les intérêts économiques et la sécurité, nous nous engageons également à relever les défis liés à la sécurité économique grâce à une coopération et à une coordination accrues. Nous allons notamment renforcer notre partenariat stratégique sur la résilience des chaînes d'approvisionnement. Par ailleurs, nous chercherons à faire de nos pays des acteurs compétitifs sur la scène mondiale dans la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques et les chaînes de valeur des batteries et des véhicules électriques, de manière à soutenir notre prospérité et notre sécurité collectives et à rehausser les normes en matière de travail et d'environnement. À cette fin, nous avons convenu de la nécessité d'élaborer un protocole d'entente au cours des prochains mois qui permettra de créer des chaînes de valeur au Canada et en Corée pour soutenir la transition vers une énergie propre et la sécurité énergétique, notamment en ce qui concerne les minéraux critiques. Nous avons également convenu de la nécessité de renforcer les capacités du comité mixte bilatéral sur la science, la technologie et l'innovation.

En outre, nous sommes déterminés à renforcer la coopération en science, en technologie et en innovation dans le domaine des technologies émergentes (p. ex. l'intelligence artificielle et le réseau de prochaine génération, au-delà de la 5G), à explorer des possibilités de collaboration bilatérale en matière d'intelligence artificielle et à cerner les mécanismes qui permettront de stimuler la collaboration en matière d'innovation au profit de tous les citoyens. Reconnaissant l'importance d'assurer notre prospérité économique mutuelle, nous nous engageons également à chercher des possibilités d'accroître le commerce et les investissements bilatéraux afin de garantir la création d'emplois bien rémunérés dans les deux économies.

Nous notons avec satisfaction que notre Programme vacances-travail contribue à promouvoir les échanges entre nos populations, et nous continuerons d'explorer des moyens de le renouveler. En reconnaissance du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Canada et la République de Corée, nous avons également désigné l'année 2024-2025 comme étant l'« année des échanges culturels » entre le Canada et la République de Corée.

À l'occasion du 60e anniversaire, l'an prochain, et alors que nous renforçons notre coopération au moyen de nos stratégies à venir pour la région indo-pacifique, nous envisageons avec plaisir de collaborer à plusieurs initiatives importantes dans le cadre de nos priorités communes afin de mettre pleinement en oeuvre le partenariat stratégique global entre le Canada et la Corée.

En remerciement de l'accueil chaleureux et de l'hospitalité du premier ministre Trudeau, le président Yoon a cordialement invité le premier ministre à visiter la République de Corée, invitation que ce dernier a acceptée avec gratitude. Cette visite promet de marquer une nouvelle avancée dans les relations bilatérales à l'occasion du 60e anniversaire de celles-ci.

