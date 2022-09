Zilliant dévoile Quick Start for Revenue Operations & Intelligence: une nouvelle méthode pour stimuler les revenus avec des mesures intelligentes spécifiques aux clients





Zilliant, le leader des logiciels de tarification et de croissance des revenus, présente aujourd'hui Quick Start for Revenue Operations & Intelligence (RO&I), qui permet aux entreprises de déployer rapidement des stratégies génératrices de CA additionnel.

La dernière addition au programme Quick Start de Zilliant permet aux entreprises de commencer à utiliser les outils Zilliant Sales IQtm et Campaign Managertm en seulement trois semaines. Cette solution déduit et fournit des actions spécifiques à chaque compte client pour les vendeurs, les sites de e-commerce et les outils d'automatisation marketing.

Avec Quick Start for Revenue Operations & Intelligence, les entreprises peuvent:

Identifier et récupérer les ventes perdues

Augmenter la part de portefeuille de l'entreprise chez des clients nouveaux et existants

Surveiller les volumes et la conformité des engagements sur contrats

Recommander des produits de substitution

Vendre efficacement les stocks excédentaires et proposer des alternatives aux ruptures de stock

Quick Start for Revenue Operations & Intelligence génère des actions spécifiques au compte client, basées sur les transactions B2B et les données client et produit, conduisant généralement à une hausse de 5 à 15% du CA avec le même client. Le fardeau d'administration et d'analyse manuelle est éliminé, permettant ainsi aux équipes commerciales de se concentrer sur ce qu'elles font de mieux: vendre.

"La méthode classique qui consiste à générer des rapports et les envoyer aux équipes commerciales ne parvient pas à générer la croissance de CA que les entreprises B2B recherchent", déclare Pascal Yammine, CEO de Zilliant. "Les solutions RO&I de Zilliant permettent de générer facilement et rapidement du chiffre d'affaires via des actions de ventes ciblées et des offres personnalisées pour les clients, et ceci en moins d'un mois."

Selon une étude Forrester Research, les entreprises qui utilisent un outil de Revenue Operations & Intelligence ont présenté une hausse de 69% de leur chiffre d'affaires et une amélioration de 59% des taux de contrats gagnés/perdus.

"Les organisations B2B ont besoin de recommandations qui identifient les risques, les modèles, les tendances, les corrélations dans les données de vente, ainsi que l'impact de ces derniers sur les résultats commerciaux, depuis les préférences des acheteurs jusqu'aux comportements des vendeurs, en passant par la gestion du pipeline commercial et les prévisions de vente", selon l'étude The Forrester Wavetm: Revenue Operations And Intelligence, Q1 2022. "Les vendeurs ont besoin d'être accompagnés pour savoir quels opportunités prioriser et quelles sont les meilleures mesures à prendre."

Pour en savoir plus, suivez notre démonstration et notre webinaire

Zilliant fera une démonstration de Quick Start for Revenue Operations & Intelligence à 9h00 CT, le 22 septembre. Les participants découvriront comment mettre en place des campagnes ainsi que comment mesurer l'adoption par les vendeurs et l'impact sur le chiffre d'affaires avec un processus intégré. Inscrivez-vous ici pour participer à la session gratuite.

En outre, Seth Marrs, analyste en chef de Forrester Research, sera l'invité du webinaire de Zilliant, intitulé "Driving Sales and Customer Engagement with Revenue Operations & Intelligence in B2B", à 9h00 CT le 27 septembre. S. Marrs fera part de sa perspective sur le rôle critique joué par les les outils de Revenue Operations & Intelligence dans le ecommerce et la gestion des revenus. Inscrivez-vous ici pour assister à l'événement gratuit.

Pour plus d'informations à propos de l'offre Quick Start for Revenue Operations & Intelligence, veuillez visiter www.zilliant.com.

À propos de Zilliant

Zilliant optimise le commerce intelligent pour les entreprises B2B en adaptant leurs stratégies commerciales pour les aider à exécuter leur mission de manière efficace. Nos logiciels intelligents d'optimisation et de gestion des prix, et notre logiciel de prévision des ventes, permettent une croissance rentable en transformant la façon dont nos clients utilisent les données pour définir les prix et vendre via les canaux traditionnels et numériques. La science des données, les logiciels natifs du cloud, et la passion de Zilliant pour la réussite de ses clients offrent le meilleur retour sur investissement qui soit, le taux de rentabilité le plus rapide, et le meilleur indice de satisfaction de la clientèle. Pour en savoir plus sur la façon dont Zilliant aide à dynamiser le commerce intelligent, rendez-vous sur www.zilliant.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 16:05 et diffusé par :