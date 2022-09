Publication des plus récentes données sur les populations d'animaux de compagnie au Canada





TORONTO, 22 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut canadien de la santé animale (ICSA) est heureux de partager les résultats de son sondage 2022 sur les populations d'animaux de compagnie. Ces chiffres sont le résultat d'un sondage à l'échelle du pays réalisé par Kynetec (anciennement Ipsos) auprès de 4?000 ménages possédant un animal de compagnie et sont conformes au suivi historique effectué par Kynetec au nom de l'ICSA depuis 2004. Sans surprises, les résultats du sondage confirment que la possession d'animaux de compagnie au Canada a augmenté tout au long de la pandémie, 60 % des ménages ayant déclaré posséder au moins un chat ou un chien.



Les résultats des populations d'animaux de compagnie de cette année intègrent à la fois les améliorations apportées par Kynetec à la méthodologie du sondage et des informations supplémentaires du marché afin de refléter au mieux la situation de la possession d'animaux de compagnie au Canada. De 2020 à 2022, les populations canadiennes de chiens et de chats ont continué à croître, passant de 7,7 millions à 7,9 millions pour les chiens et de 8,1 millions à 8,5 millions pour les chats. Au sein des populations de chiens et de chats, le taux annuel de médicalisation est resté stable pour les chiens à 86 %, tandis que la tendance pluriannuelle à l'augmentation du taux de médicalisation des chats s'est poursuivie. En conséquence, l'écart historique entre les taux de médicalisation des chiens et des chats semble diminuer progressivement, les résultats démontrant une augmentation de 3 % du nombre de chats déclarés avoir visité une clinique vétérinaire au cours des 12 derniers mois, passant de 58 % en 2020 à 61 % en 2022.

«?Nous savons que les chiens, les chats et les autres animaux peuvent offrir de nombreux avantages pour la santé mentale, notamment la compagnie et la gestion des situations stressantes. Il n'est donc pas surprenant que les tendances indiquent une augmentation des populations de chiens et de chats au Canada, les augmentations les plus importantes se produisant entre 2020 et 2022, souligne la Dre Emily Bond, directrice des programmes de l'ICSA. Il sera intéressant de voir si cette tendance se poursuivra, maintenant que la vie reprend son cours normal.?»

Le responsable de l'étude, Colin Siren, premier vice-président de Kynetec Canada, mentionne que «?le taux de croissance des populations de chiens et de chats au Canada et le nombre d'animaux de compagnie canadiens qui consultent un vétérinaire continuent de dépasser les niveaux d'avant la pandémie de COVID. Près d'un propriétaire d'animal de compagnie sur cinq aurait souhaité obtenir des soins préventifs pour son animal au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas pu y accéder pour des raisons financières ou parce qu'il n'a pas pu obtenir de rendez-vous, entre autres. Malgré ces défis, les services vétérinaires restent très appréciés?».

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la relation particulière que nous entretenons avec nos animaux de compagnie; ce sont nos fidèles compagnons qui nous gardent actifs et améliorent notre qualité de vie et notre santé mentale. Des animaux de compagnie en bonne santé améliorent la santé des Canadiens. Le respect des calendriers de vaccination, la fourniture d'une alimentation nutritive et les visites régulières chez un vétérinaire sont des éléments essentiels de la possession d'un animal de compagnie. Compte tenu du contexte actuel au Canada avec les problèmes de capacité vétérinaire, la pénurie de vétérinaires et de techniciens en santé animale, les propriétaires d'animaux peuvent protéger leur animal et réduire la pression sur les services vétérinaires d'urgence en investissant dans des soins préventifs et des rendez-vous réguliers.

À propos de l'ICSA

Fondé en 1968, l'ICSA est le porte-parole scientifique de confiance de l'industrie de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires à la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l'alimentation. Des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

À propos de Kynetec

En tant que chef de file mondial dans le domaine des études de marché pour la santé animale et l'agriculture, Kynetec aide les entreprises du monde entier à comprendre la dynamique de leur marché, en transformant la recherche en occasions commerciales et en permettant aux clients de créer des stratégies gagnantes. Pour en savoir plus, consultez le site kynetec.com.

Personne-ressource:

Eleanor Hawthorn

Canadian Animal Health Institute

[email protected]

437.253.1667 ext 105

