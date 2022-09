/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Wilkinson participera au Global Clean Energy Action Forum et tiendra un point de presse/





OTTAWA, ON, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, participera au Global Clean Energy Action Forum, qui se tiendra du 21 au 23 septembre 2022 à Pittsburgh, en Pennsylvanie (États-Unis).

Le ministre tiendra également un point de presse le 22 septembre 2022 :

Téléconférence pour les journalistes canadiens :

Date : Jeudi 22 septembre 2022

Heure : 16 h 00 (HE)

Numéro à composer : 613-960-7527 / 1-888-265-0903 (sans frais, Canada/États-Unis)

Les journalistes sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected] .

Il rencontrera également des homologues étrangers et des porte-parole d'entreprises et d'organisations non gouvernementales, et prendra la parole sur la scène principale du Forum. Les détails sont énoncés ci-dessous :

Séance plénière sur l'innovation et le déploiement rapides - Soutenir les collectivités et les travailleurs :

Date : Jeudi 22 septembre 2022

Heure : 17 h 25 à 17 h 55 (HE)

Lien : https://gceaf2022.sched.com/event/1B49u/supporting-communities-and-workers-through-clean-energy-investment?iframe=no (en anglais seulement)

Pour toutes demandes d'entrevues, les journalistes américains ou d'autres pays sont priés de communiquer avec Keean Nembhard, attaché de presse, au 613-323-7892 ou à [email protected] .

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 08:00 et diffusé par :